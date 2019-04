Rasistická vražda, aká nemá obdoby: Černocha vláčili za autom, roztrhol sa na dve polovice

John William King (44) patril k trojčlennej skupinke belochov, ktorí v júni 1998 uvláčili na smrť černocha Jamesa Byrda. Trojica stretla Byrda neskoro v noci na večierku, z ktorého mu ponúkla odvoz domov. Namiesto toho však Byrda odviezli na opustené miesto v lese, kde ho podľa denníka Daily Mail surovo zbili, nastriekali mu do tváre čiernu farbu a pošpinili ho. Potom Byrda vláčili takmer päť kilometrov za svojím autom, uviazaného za členky na 7,5 metra dlhej reťazi. Na konci tejto vražednej jazdy bolo telo obete roztrhnuté na dve časti.

Pitva neskôr ukázala, že Byrd bol ešte v polovici cesty stále nažive. Páchatelia jeho telo napokon pohodili pri kostolnom cintoríne a vydali sa za priateľmi na grilovačku. Porotcovia súdu vtedy vraždu označili za jeden z najhroznejších rasistických zločinov v USA v posledných desaťročiach. Americký kongres neskôr na jeho základe prijal zákon, ktorý má brániť trestným činom z nenávisti.

King podľa stanice CNN odmietol pred svojou popravou vysloviť posledné slová, pred niekoľkými dňami však vyslovil kritické stanovisko voči udeľovaniu trestu smrti. Pri poprave boli prítomné Byrdove sestry. Podľa jednej z nich, Clary Byrdovej Taylorovej, sa však po vrahovej smrti nedostavil nijaký pocit úľavy. „King mal pokojnú smrť, náš brat nie,“ povedala. „Bol to spravodlivý trest. King nikdy neprejavil nijaké výčitky svedomia, a to ani pred svojou smrťou. Jeho skon bol pokojný na rozdiel od brutálnej smrti nášho brata,“ popísala popravu.

Ide už o druhého popraveného páchateľa Byrdovej vraždy. V roku 2011 vošiel do popravčej komory Lawrence Russell Brewer. Ten krátko pred svojou smrťou povedal rozhlasovej stanici Houston, že nič neľutuje. „Nemám nijaké výčitky. Aby som vám povedal pravdu, urobil by som to pokojne znovu,” uviedol. Zdroj: TASR/AP Photo/Virginia Department of Corrections

Tretí účastník tohto hrozného činu Shawn Allen Berry vyviazol s doživotným trestom. V roku 2034 si však môže požiadať o podmienečné prepustenie.

King je štvrtý tohtoročný popravený väzeň v Spojených štátoch a tretí v Texase. V snahe zabrániť poprave jeho právnici na poslednú chvíľu podali odvolanie, v ktorom argumentovali, že počas procesu boli porušené Kingove práva na obhajobu. Americký najvyšší súd ho však v stredu večer zamietol.