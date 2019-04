V Ekvádore zatkli Švéda: Mal byť blízkym spolupracovníkom Juliana Assangea

Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného ekvádorského predstaviteľa. Podľa tohto zdroja švédskeho občana Olu Biniho zatkli na letisku v Quite, keď chcel odletieť do Japonska. Jeho totožnosť úrady nezverejnili. K jeho zadržaniu došlo v rámci operácie zameranej voči osobám, ktoré sa v uplynulých dňoch vyhrážali, že proti ekvádorskému prezidentovi Lenínovi Morenovi podniknú odvetu. Assangea totiž zatkli po tom, ako mu ekvádorská vláda zrušila azyl.

Švéd s rovnakým menom, aké má aj zadržaná osoba, na svojom blogu o sebe napísal, že je softvérový vývojár pracujúci v Quite pre spoločnosť Center for Digital Autonomy (Stredisko pre digitálnu autonómiu). Organizácia sídli v Ekvádore a Španielsku a zameriava sa na otázky ochrany súkromia, bezpečnosti a šifrovania. Nespomína žiadnu spojitosť s Wikileaks. Ola Bini predtým vo štvrtok na Twitteri označil tvrdenia ministra vnútra, že v Ekvádore pracujú ruskí hakeri a niekto blízky Wikileaksu, za "veľmi znepokojivé" správy. "Zdá sa, že to pre mňa znamená hon na čarodejnice," reagoval Bini.

Švéda zatkli po tom, ako Assangea na ekvádorskom veľvyslanectve, kam sa uchýlil v roku 2012, zadržali príslušníci londýnskej Metropolitnej polície. V Británii je obvinený z porušenia podmienok kaucie. Spojené štáty žiadajú o jeho vydanie v súvislosti s pomocou pri prieniku do počítačovej siete amerického ministerstva obrany (Pentagón), za čo mu hrozí až päť rokov väzenia.​

Austrália bude proti trestu smrti pre Assangea

Austrália bude namietať proti prípadnému udeleniu trestu smrti zakladateľovi organizácie WikiLeaks Julianovi Assangeovi, pokiaľ by došlo k jeho vydaniu do Spojených štátov. V meste Sydney sa v piatok konala demonštrácia za Assangeovo prepustenie; podporu mu vyjadrilo aj združenie austrálskych novinárov, píše agentúra AP.

Zakladateľa projektu WikiLeaks zatkli vo štvrtok na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne po tom, ako mu Ekvádor zrušil azyl. Podľa obvinenia porušil podmienky prepustenia na kauciu. Taktiež mu hrozí vydanie do USA v súvislosti s obvineniami zo zverejnenia utajovaných vládnych informácií a sprisahania.

Austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová v piatok v reakcii na obavy v súvislosti s trestom smrti, ktorý mu v USA hrozí, povedala, že Austrália je "absolútne proti trestu smrti". Payneová doplnila, že Británia požiadala USA o ubezpečenie, že Assange nebude vystavený trestu smrti, pokiaľ ho vydajú.

"Samotný proces vydávania je záležitosťou medzi Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom, ale takéto odporúčanie sme od Spojeného kráľovstva dostali aj my," povedala novinárom Payneová. "Austrália... je úplne proti trestu smrti - toto je obojstranné stanovisko (spolu s Britániou) a to, ktorú budeme naďalej obhajovať."

Austrálsky premiér Scott Morrison na druhej strane vyhlásil, že jeho krajina proti žiadosti USA o Assangeovo vydanie namietať nebude a že to "nijako nesúvisí s Austráliou". Do tejto kauzy podľa jeho vyhlásenia pre tamojšie médiá zasahovať neplánujú s tým, že je to záležitosť USA. Dodal, že Assangeovi poskytli štandardnú konzulárnu pomoc ako ktorémukoľvek inému Austrálčanovi, ktorý sa dostane do problémov v inej krajine.

Podľa Morrisona bude 47-ročný Austrálčan musieť čeliť dôsledkom akéhokoľvek porušenia práva v zahraničných jurisdikciách. V austrálskom Sydney sa pred britským konzulátom na Assangeovu podporu zhromaždilo asi 30 ľudí. Združenie austrálskych novinárov uviedlo, že ho prenasledujú za novinárske aktivity.​

Šéf labouristov Jeremy Corbyn je proti vydaniu Assangea do USA

Britská vláda by mala byť podľa lídra opozičnej Laburistickej strany proti vydaniu Juliana Assangea do Spojených štátov. Jeremy Corbyn vo svojom tweete napísal, že Spojené štáty sa pokúšajú o vydanie Assangea za to, že uverejnil "dôkazy o krutostiach v Iraku a Afganistane". Hovorkyňa strany pre domáce záležitosti Diane Abbottová v piatok pre britskú BBC uviedla, že vláda by mala vydanie na základe ľudských práv zablokovať. Prípad Spojených štátov proti Assangeovi je o "rozpakoch z vecí, ktoré odhalil o americkej armáde a bezpečnostných službách," povedala. Assange je podľa nej whistleblower a väčšina informácií, ktoré priniesol verejnosti, bola vo veľkej miere v jej záujme.

Juliana Assangea zatkli vo štvrtok na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Ekvádor ho zbavil azylu po takmer siedmich rokoch, odkedy ho na svojom veľvyslanectve prichýlil. Assange ho neopustil od augusta 2012 pre obavy z vydania do USA, kde ho chcú stíhať za zverejnenie tajných dokumentov o vojne v Iraku či v Afganistane na stránkach WikiLeaks.