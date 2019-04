Červená čiapočka a Šípková Ruženka v Španielsku skončili! Pre škôlkárov sú príliš sexistické

O vyradení kníh rozhodla podľa iDnes školská komisia pre rovnosť pohlaví. Došla totiž k záveru, že asi dve stovky rozprávkových príbehov v ponuke tamojšej knižnice sú „sexistické“ a šíria stereotypy o mužskej a ženskej role, informovali španielske médiá. Z knižnice pre deti do šesť rokov v barcelonskej škole Taber zmizlo po hodnotení školskej komisie asi dvesto rozprávok, čo je 30 percent knižiek. Ako kritérium pri hodnotení slúžilo okrem iného, koľko postav je mužských a koľko ženských, či sú pozitívne alebo negatívne a koľko je v deji násilia. Okrem rozprávky o dievčatku, ktoré zožerie vlk a potom ju zachráni statočný horár, nedostal milosť v barcelonskej škole ani príbeh o svätom Jurajovi. V ňom podľa legendy statočný rytier premôže draka a zachránenej princeznej dá červenú ružu, ktorá vyrástla na bojisku z dračej krvi. Zdroj: telkac Hodnotenie knižiek je súčasťou katalánskeho projektu „Knižnica a rovnosť pohlaví“. Rovnaký projekt majú aj v susednom regióne Valencie. Školy majú svoju autonómiu a môžu samy rozhodovať o knihách, ktoré žiakom a deťom ponúkajú. Madridská politička z Ľudovej strany (PP) Isabel Ayusová však takúto aktivitu kritizuje. „Takéto rozprávky vychovali celé generácie a ak rodičia niektoré z nich považujú za nevhodné pre ich deti, nech im ich nečítajú, ale tradičné príbehy by sme nemali démonizovať.“ Zdroj: Ikar Ak by si španielski rodičia prečítali niektoré Dobšinského rozprávky (napríklad Ďuro Truľo chrúme živé mačence, Popeluša vraždí, ježibaba v Medovníkovom domčeku, posadená do pece, „už iba zdúvala sa a fučala ako mechy, jazyk vyplazila, bielky na očiach jej vyskokli ako upečené vajcia, sila z nej vybehla a telo sa upieklo na škvarku“), ako by hodnotili slovenskú kultúru?