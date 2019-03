Pirátov opúšťa ich jediná europoslankyňa: Kvôli chlipnému kolegovi vyzýva nevoliť túto stranu

Redaová svoje prekvapivé vyhlásenie urobila prostredníctvom videa umiestneného na twitteri len niekoľko týždňov pred európskymi voľbami. Svoj krok zdôvodnila skutočnosťou, že v májových voľbách kandiduje aj bývalý šéf jej kancelárie Gilles Bordelais, ktorého niekoľko žien viní zo sexuálneho obťažovania v Európskom parlamente.

"Nebudem v európskych voľbách voliť Pirátov," povedala Redaová. "Naozaj som dnes vystúpila z Pirátskej strany," dodala. Bordelais podľa nej v Európskom parlamente "dotieral "na niekoľko žien a príslušné oddelenie v Európskom parlamente zistilo, že "aspekty jeho správania predstavujú sexuálne obťažovanie".

Bordelais ide do volieb 26. mája z druhého miesta kandidátky Pirátskej strany Nemecka, ale na webových stránkach oboznamujúcich ľudí s kandidátmi iba pri jeho mene chýba fotografia aj akékoľvek ďalšie podrobnosti k jeho osobe.

Bordelais sa vo februári pôvodne svojej kandidatúry vzdal "z osobných dôvodov". Strana ale tvrdí, že potom bez jej vedomia predložil volebnej komisii všetky potrebné podklady, aby mohol kandidovať. Strana sa cíti oklamaná, ale údajne už nemá dostatočne silný argument pre jeho vyčiarknutie z kandidátky.

I am very thankful for the clear statement that the European Pirate Party has issued: Should Gilles Bordelais get elected to the European Parliament, #Pirates will Not work with him! I still support @PiratskaStrana who have no fault in this incident. https://t.co/NQ9HPjiqf6