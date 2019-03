Veľká Británia neposkytne azyl iránskym kresťankám: Podľa úradníkov ženy málo veria v Ježiša!

Prvá Iránka požiadala o azyl vo Veľkej Británii v roku 2016, vládni úradníci však žiadosť odmietli s tým, že sa im nepáčia uvedené dôvody jej konverzie z islamu. Žena tvrdila, že považuje kresťanstvo za mierumilovné náboženstvo. Ministerstvo vnútra jej však poslalo list, v ktorom odkazuje na šesť biblických pasáží, ktoré sú podľa nej plné „pomsty, skazy, násilia a smrti“. Úrady v odmietavom posudku citovali slová Ježiša Krista. „Nemyslite si, že som prišiel, aby som na zem priniesol pokoj. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč,“ použil úradník vety z Matúšovho evanjelia, ktoré majú byť metaforou násilia. List úradníka je urážajúci. Zdroj: Twitter „Tieto príklady sú v rozpore s vaším tvrdením, že ste konvertovali ku kresťanstvu pre jeho mierové posolstvo, zatiaľ čo islam podľa vás káže násilie, nenávisť a pomstu,“ napísalo ministerstvo vnútra na záver svojho rozhodnutia.

Nathan Stevens Zdroj: Twitter

Kontroverzný prípad medializoval Nathan Stevens, ktorý sa zaoberá problematikou prisťahovalectva v spoločnosti Fadiga & Co Solicitors. Stevens na Twitteri zverejnil úryvky z listu, ktorý považuje za extrémne urážlivý. „Nech sú vaše názory na vieru akékoľvek, vládny úradník nemôže vybrať odstavce zo svätej knihy a použiť ich na to, aby znehodnotil cudzie rozhodnutie prestúpiť na inú vieru,“ uviedol Stevens pre britský denník The Telegraph. Podľa neho sa jeho klientka proti rozhodnutiu odvolá a podá na ministerstvo vnútra sťažnosť.