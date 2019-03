Dráma pri nórskom pobreží: Z výletnej lode evakuovali stovky ľudí, VIDEO zachytávajúce strach

Loď vyslala tiesňový signál ešte v sobotu, keďže pre spomínané problémy s pohonom ju prúd nebezpečne unášal k pobrežiu. Spoločnosť Vikings Ocean Cruises sa v nedeľu predpoludním vyjadrila, že evakuácia už skončila.

V súčasnosti má byť podľa spoločnosti na palube 436 cestujúcich a 458 členov posádky. Zvyšných 479 pasažierov evakuovali na pobrežie za pomoci vrtuľníkov. Loď aktuálne smeruje do prístavu v Molde na vlastný pohon, sprevádzajú ju však dve lode a jedno pomocné plavidlo.

Jeden z pasažierov zverejnil video zachytávajúce dramatické chvíle.

Na palube sú najmä občania Veľkej Británie a Spojených štátov. Spoločnosť priblížila, že aktuálne vykonávajú opatrenia na to, aby pre nich zabezpečili let domov. Niektorí Nórsko opustia už v nedeľu. "V dôsledku incidentu sa zranilo 20 ľudí, všetkým je poskytnutá zdravotná staroslivosť v príslušných zdravotníckych centrách v Nórsku, pričom niektorých už prepustili," znie ďalej vo vyhlásení.

Náročná evakuácia

MV Viking Sky absolvovala svoju panenskú plavbu v roku 2017. V sobotu sa dostala do problémov v nebezpečnej oblasti Hustadvika. Na pomoc im vyslali vrtuľníky a záchranné člny, no rozbúrené more napokon prinútilo záchranárov použiť len vrtuľníky.

Sociálne siete zaplavili videá zachytávajúce dramatické chvíle. Ľudia zároveň informovali, že sú v poriadku. Ryan sa na mikroblogovacej sieti Twitter podelil o záznam, na ktorom jeho otca v pokročilom veku evakuujú leteckí záchranári. "Tu je môj 83-ročný otec evakuovaný leteckými záchranármi z Viking Sky. Sme všetci šťastne zachránení," popísal.

Here’s my 83 year old dad being airlifted from the #vikingsky We are all off the ship safely! pic.twitter.com/FCToSn4L16 — Ryan Flynn (@RyanDFlynn11) 24. marca 2019

Na lodi bola aj sestra Veroniky. Poslala jej fotografie spúšte, ktorá vznikla na palube.

My sister send me some pictures from inside of the ship . She can see the boat that is going to pull them over #vikingsky pic.twitter.com/Fsbc5EKy3i — VERONIKA (@VERONIK57881586) 24. marca 2019

Cestujúci boli zúfalí. Dlhé hodiny čakali na pomoc pokope odetí v záchranných vestách. Vyspali sa tam, kde bolo miesto, hoci aj na podlahe.

Battery dying and people sleeping everywhere. Probably my last tweet of the night. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/ouzegYmHOD — Alexus Sheppard (@alexus309) 24. marca 2019

Rybár Jan Erik Fiskerstrand, ktorý sa ako jeden z prvých dostal k Viking Sky, povedal nórskemu denníku Aftenposten, že chýbali len minúty k tomu, aby to dopadlo veľmi zle. Ak by sa posádke nepodarilo rozbehnúť aspoň jeden motor a zakotviť, hrozilo podľa neho, že loď narazí na útesy.