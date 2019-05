Rybár takmer prišiel o ruku: Smrtiace zranenie spôsobila úplná maličkosť, VIDEO hrôzy

Mike Walton určite nikdy nezabudne na tohtoročnú veľkonočnú rybačku v Mexickom zálive. Jeho "úlovok" ho totiž takmer pripravil o ľavú ruku. „Zranil som sa háčikom už veľakrát,“ povedal rybár pre ABC Action News. „Nikdy by mi nenapadlo, že práve teraz to bude také vážne.“

Spomína si, že drobná ranka na ruke mu najskôr sčervenala a začala mu puchnúť. Jeho jediným šťastím bolo, že nečakal a išiel do nemocnice v Tampa Bay. Tam mu lekári oznámili, že mu do rany prenikla mäsožravá baktéria a ide o nekrotizujúcu fascitídu, ktorú sa im podarilo zastaviť vďaka silným antibiotikám a okamžitému chirurgickému zákroku.

Zdroj: YouTube/ABC Action News

Pri pohľade na tekutinou naliaty čierny opuch lekári pripravili pacienta na to najhoršie a informovali ho, že bude pravdepodobne nevyhnutná amputácia. Skorým zákrokom sa im však podarilo infikované časti odstrániť a odberom tkaniva z ramena mu doslova vyplnili dieru na ľavej dlani. „Je to hrozné. Pred očami sa mi z ruky strácalo svalstvo, bolo mi vidno šľachy,“ spomína si Mike, ktorý ešte stále užíva antibiotiká. Hovoriť pritom môže o obrovskom šťastí, pretože jeho diagnóza má zvyčajne pre pacientov fatálne následky. Buď sa nevyhnú amputácii, alebo sa toto ochorenie končí smrťou.

Medzi najnebezpečnejšie patria infekcie spôsobené stafylokokmi, ktoré bežne prežívajú na povrchu našej pokožky a nebezpečné sú iba vtedy, keď preniknú do otvorenej rany. Aj baktérie z čeľade vibrionaceaea sa nachádzajú v slanej vode a ohrozujú ľudské zdravie až po tom, keď sa dostanú cez obal svalu. V obidvoch prípadoch ide o veľmi rýchlo sa šíriacu nákazu, ktorá väčšinou končí úmrtím, a to už do 24 hodín.