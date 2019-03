List v únikovom aute naznačuje teroristický motív, polícia má ďalšieho podozrivého

"Zatiaľ sa vážne berie do úvahy teroristický motív. Je to založené na liste nájdenom v únikovom aute medzi inými vecami a na sile faktov," uviedli v spoločnom vyhlásení podľa agentúry AFP. Skúmajú sa však aj iné možné motívy. Vyšetrovanie zatiaľ nenaznačilo, že by hlavný podozrivý, 37-ročný muž tureckého pôvodu, poznal niektoré z obetí, uviedla prokuratúra s tým, že pri jeho zatýkaní sa našla aj jeho zbraň.

Pri streľbe prišli o život traja ľudia. Je medzi nimi 19-ročná žena z Vianenu, ktorý je neďaleko Utrechtu, a dvaja muži vo veku 28 a 49 rokov priamo z Utrechtu. Vo vyhlásení sa píše, že ďalší traja ľudia utrpeli ťažké zranenia a štyria ľahké.

Zdroj: Twitter

Holandská polícia predtým v utorok oznámila, že zatkla tretiu osobu pre podozrenie z účasti na streľbe v električke v Utrechte. Podľa hovorcu prokuratúry Tiesa Kortmanna sú v súčasnosti vo väzbe tri osoby — predpokladaný strelec, ktorým je Gökmen Tanis narodený v Turecku, a dvaja ďalší ľudia zatknutí pre podozrenie z účasti na streľbe. Podľa agentúry AP ide o dvoch nemenovaných mužov z Utrechtu vo veku 23 a 27 rokov.

Polícia tiež našla červený Renault Clio, v ktorom podozrivý páchateľ po útoku ušiel. Úrady tvrdia, že nevylučujú iné možné motívy činu. Holandské médiá s odvolaním sa na Tanisových susedov v Utrechte špekulujú, že streľba mohla súvisieť so vzťahovým problémom.

Zdroj: SITA/AP

Miestne médiá napísali, že podozrivého za posledný rok obvinili niekoľkokrát, a to z rôznych trestných činov od pokusu o zabitie až po drobné trestné činy, spáchané v Utrechte i jeho okolí. Miestne médiá napríklad informovali, že len pred dvoma týždňami sa postavil pred súd pre obvinenia zo znásilnenia ženy v roku 2017.

Po zatknutí podozrivého, ktorý unikal polícii niekoľko hodín, úrady v Utrechte znížili stupeň teroristického ohrozenia z najvyššieho piateho na štvrtý, ktorý zodpovedá stavu vo zvyšku Holandska.