Alarmujúca situácia vo Venezuele: Zadržaní novinári, uznanie Guaidóa poslancami EP

"Žiadame, aby (zadržaní novinári) boli ihneď prepustení," povedala novinárom Mogheriniová v rumunskej metropole Bukurešť, kde budú ministri zahraničných vecí EÚ rokovať o situácii vo Venezuele. Venezuelské úrady zadržali tento týždeň piatich zahraničných novinárov vrátane dvoch z Francúzska a jedného zo Španielska. Iných dvoch novinárov - čilských - deportovali. Žurnalisti pokrývali aktuálnu krízu v tejto juhoamerickej krajine.

Mogheriniová zároveň zopakovala výzvu EÚ na nové prezidentské voľby vo Venezuele. Ak takéto voľby nebudú oznámené v najbližších dňoch, EÚ "podnikne ďalšie kroky" vrátane uznania vedenia krajiny v súlade s článkom 233 venezuelskej ústavy.

Nicolás Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády na ďalšie šesťročné obdobie. Líder opozície a predseda venezuelského parlamentu Juana Guaidó sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta. Guaidó vo štvrtok vyhlásil, že sa začali tajné rokovania opozície s predstaviteľmi ozbrojených síl s cieľom odstaviť od moci prezidenta Nicolása Madura.

Europoslanci uznali Guaidóa

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli v súlade s venezuelskou ústavou uznali Juana Guaidóa za legitímneho dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky. Europoslanci zároveň vyzvali vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogheriniovú a členské štáty EÚ, aby preukázali jednotu a takisto uznali Guaidóa za jediného legitímneho dočasného prezidenta Venezuely. A to až do vyhlásenia nových slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb, ktoré by v krajine obnovili demokraciu.

Podľa stanoviska europarlamentu by EÚ a členské štáty následne mali uznať aj nových zástupcov Venezuely, ktorých vymenujú legitímne orgány krajiny. Parlament v nelegislatívnom uznesení, za ktoré hlasovalo 439 poslancov, 104 bolo proti a 88 sa zdržali hlasovania, opätovne vyjadril plnú podporu venezuelskému Národnému zhromaždeniu, ktoré je podľa europoslancov jediným legitímnym demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci, ako aj výsady a bezpečnosť venezuelských zákonodarcov je nutné obnoviť a rešpektovať.

Výzva venezuelským orgánom

Uznesenie EP zároveň dôrazne odsudzuje tvrdé represie a násilie, ktoré viedli k stratám na životoch a k zraneniam. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali venezuelské orgány, aby zastavili všetky formy porušovania ľudských práv, vyvodili zodpovednosť voči osobám, ktoré ich majú na svedomí, a zabezpečili riadne dodržiavanie všetkých základných ľudských práv a slobôd.

Parlament vyjadril plnú podporu výzve generálneho tajomníka OSN na nezávislé a úplné vyšetrenie prípadov násilných úmrtí vo Venezuele, odsúdil zadržiavanie novinárov - vrátane občanov EÚ - pokrývajúcich dianie v tejto krajine a vyzval na ich okamžité prepustenie.

Poslanci vyzvali Mogheriniovú, aby v spolupráci s krajinami v regióne a ďalšími kľúčovými aktérmi vytvorila kontaktnú skupinu, ktorá by mohla sprostredkovať dohodu o usporiadaní slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb. Súčasťou tejto dohody by malo byť zaručenie rovnakých podmienok pre všetkých aktérov a zaistenie transparentnosti a účasti medzinárodných pozorovateľov. Európsky parlament vo svojej správe pre médiá pripomenul, že Venezuela sa nachádza v bezprecedentnej sociálnej a hospodárskej kríze, ako aj v kríze demokracie, dôsledkom čoho už krajinu opustili viac ako tri milióny ľudí.

Opozícia ide proti Madurovi

"Mali sme tajné stretnutia s predstaviteľmi armády a bezpečnostných zložiek. Ponúkli sme amnestiu každému, kto nenesie zodpovednosť za zločiny proti ľudskosti", napísal Guaidó v komentári pre denník The New York Times. Guaidó v tomto kontexte dodal, že "zrieknutie sa podpory pána Madura zo strany armády je kľúčom k zmene vlády. Väčšina vojakov sa pritom stotožňuje s tým, že súčasné utrpenie krajiny je už neznesiteľné".

Nemecko vyzvalo minulý týždeň Madura, aby do ôsmich dní oznámil termín novej voľby hlavy štátu. V opačnom prípade - ako deklarovalo - je Berlín pripravený uznať za dočasného prezidenta lídra opozície a predsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa. Rovnaký postoj zaujali aj Španielsko a Francúzsko.