Otrasný prípad v USA: Marcus počas hádky dobodal starých rodičov, potom chcel podpáliť ich dom

Sudca stanovil kauciu na milión dolárov (v prepočte približne 875-tisíc eur) a nariadil, aby tínedžer podstúpil psychologické vyšetrenie. Štátna polícia vo svojej správe uviedla, že Fisher v pondelok pred 5:00 tamojšieho času zavolal na políciu. Muži zákona našli v dome v Montville 76-ročného muža a 77-ročnú ženu s viacerými zraneniami. Mená obetí zverejnia až po výsledkoch pitvy. Páchateľ nemal predtým žiadny trestný záznam.

18-year-old Marcus Fisher, of Uncasville, who has been was charged with the murders of his grandparents, worked at this @McDonalds until being fired a couple of weeks ago. You’ll hear from one of his former managers and fellow employees on @FOX61News. pic.twitter.com/Kbp60mDebs