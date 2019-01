PRÁVE TERAZ Grécky parlament definitívne rozhodol, schválil dohodu s Macedónskom

Hlasovanie sa malo pôvodne konať už vo štvrtok večer. Vzhľadom na enormný záujem poslancov o vystúpenie v rozprave ho však presunuli na piatok. Pre dohodu o normalizácii vzťahov so susedným Macedónskom čelil grécky premiér Alexis Tsipras minulý týždeň v parlamente hlasovaniu o dôvere. Tsipras hlasovanie inicioval po tom, ako na protest proti dohode vládu opustil minister obrany Panos Kammenos a jeho strana Nezávislí Gréci (ANEL). Premiér nakoniec dôveru parlamentu, hoci tesne, získal.

Na základe zmienenej dohody sa má Macedónsko premenovať na Republiku Severné Macedónsko. Výmenou za to Grécko stiahne svoje námietky proti tomu, aby sa táto krajina stala členom NATO a prípadne aj Európskej únie. Macedónsko už dohodu ratifikovalo a zmenilo svoju ústavu tak, že do nej začlenilo dodatok o premenovaní krajiny. Na to, aby dohoda názvu nadobudla účinnosť, ju musí ešte ratifikovať grécky parlament.

Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrvával od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhodoval s názvom jeho regiónu Makedoniá. Atény sa obávali možných územných nárokov zo strany Skopje. Macedónsko so súhlasom gréckej strany dočasne používalo názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov (OSN).

Historický deň

Grécky premiér Alexis Tsipras ocenil v piatok ratifikáciu prelomovej dohody s Macedónskom o zmene názvu tejto krajiny v gréckom parlamente ako "historický deň". Informovala o tom tlačová agentúra AFP. "Dnes píšeme novú kapitolu Balkánu. Nenávistný nacionalizmus, spory a konflikty budú nahradené priateľstvom, mierom a spoluprácou," napísal Tsipras na svojej stránke na Twitteri.

Macedónsky premiér Zoran Zaev zablahoželal v piatok gréckemu kolegovi k "historickému víťazstvu" po tom, čo grécki zákonodarcovia schválili významnú dohodu o zmene názvu susedného Macedónska na Republika Severné Macedónsko. "Gratulujem, môj priateľ" Alexis Tsipras, uviedol Zaev na Twitteri. "Spoločne s našimi spoluobčanmi sme dosiahli historické víťazstvo. Nech žije Dohoda od Prespanského jazera! Na večný mier a pokrok na Balkáne a v Európe!" dodal Zaev.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, šéfka diplomacie EÚ Ferederica Mogheriniová a eurokomisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn v spoločnom vyhlásení napísali, že "vrúcne vítajú" hlasovanie parlamentu v Aténach, ktorý týmto "napísal novú stránku našej spoločnej budúcnosti v EÚ".

Všetci traja predstavitelia EÚ uviedli, že "vyriešenie jedného z najhlbšie zakorenených sporov v regióne si od všetkých zúčastnených strán vyžadovalo politickú odvahu, vodcovské schopnosti a zodpovednosť. Obe krajiny sa chopili tejto jedinečnej príležitosti, ktorá teraz predstavuje príklad zmierenia pre Európu ako celok a posilní európske vyhliadky regiónu", citovala tlačová agentúra AP z vyhlásenia.