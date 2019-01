Za dovolenku v Japonsku si priplatíme: Krajina začala vyberať vycestovaciu daň

Príslušný zákon schválila japonská vláda v apríli 2018. Daň sa bude pripočítavať k cestovnému lístku a jej cieľom je podporiť rozvoj turistiky. Vláda plánuje použiť dodatočné príjmy na rôzne účely - napríklad mieni financovať ubytovanie väčšieho počtu zahraničných návštevníkov v Japonsku, podporiť rôzne projekty v oblasti cestovného ruchu či nakúpiť zariadenia na rozpoznávanie tvárí na letiskách.

Od dane sú oslobodené osoby, ktoré z Japonska odídu do 24 hodín po svojom príchode, ako aj deti do dvoch rokov. Nemusia ju platiť ani osoby, ktoré si letenky kúpili pred 7. januárom. Prostredníctvom dane chce vláda do marca 2019 získať šesť miliárd jenov (okolo 80 miliónov eur). Za celý tento rok očakáva príjmy vo výške 50 miliárd jenov (395 miliónov eur).

Počet návštevníkov Japonska sa v posledných rokoch výrazne zvýšil. V roku 2018 navštívilo túto krajinu po prvýkrát viac ako 30 miliónov turistov. Vláda chce tento počet do roku 2020, keď sa uskutočnia olympijské hry v Tokiu, zvýšiť na 40 miliónov návštevníkov.