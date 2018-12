VIDEO Hrozná scéna vo vlaku: Vulgárny slovník z úst nežného pohlavia, črepy lietali všade!

LONDÝN - Video, ktoré v londýnskom metre vyrobil 49-ročný nemenovaný cestujúci, sa už dostalo do rúk britských dopravných policajtov. Tí sa podľa záberov snažia identifikovať aktérov hlučnej hádky znepríjemňujúcej cestu ostatným pasažierom vo štvrtok v skorých ranných hodinách na stanici Chancery Lane. Posvietiť si pritom chcú najmä na ženu, ktorá vo vlaku o zábradlie rozbila fľašu.

Video pochádzajúce z londýnskeho metra vyrobil štyridsaťdeväťročný cestujúci, ktorý nechce byť menovaný. Vo štvrtok 27. decembra v skorých ranných hodinách sa mu podarilo zachytiť hlučnú hádku medzi skupinou mladých, približne dvadsaťročných ľudí. Hádajúce sa strany boli rozdelené na mužov a ženy a zúrivá argumentácia a výmena názorov musela byť počas zverejnenia niekoľkokrát prerušená pípaním, pretože vulgarizmami nešetrila ani jedna strana.

Prvý záber zachytáva neprehľadné klbko mladých ľudí, ktorí sa navzájom postrkujú a zrazu sa rozdelia na ženskú a mužskú polovicu. Jeden z mužov sa potom utiera tričkom, pretože mu jedna zo žien vyprskla do tváre obsah fľaše. K vážnemu fyzickému násiliu v spleti nadávok, urážok a osočovania nedošlo, a ak by jedna zo žien v afekte neroztrieskala o zábradlie fľašu, nestalo by sa nič vážne. Lenže práve črepy, ktoré sa rozprskli vo veľkej časti vozňa mohli vážne ohroziť ďalších cestujúcich. K poslednej hlučnej výmene názorov došlo pri vystupovaní mladých mužov z vlaku na stanici Chancery Lane, kde zakročil aj zamestnanec metra a snažil sa rozhádané skupiny utíšiť.

„Hádka sama o sebe bola veľmi nepríjemná, ostatní cestujúci sa stiahli do jednej časti vozňa,“ komentuje zábery autor videa. „Ale tá žena to prehnala. Črepy lietali úplne všade. Našťastie sa nikto nezranil a vo vlaku neboli nijaké deti.“ Muža zachytávajúceho všetko na mobil si neskôr všimla jedna zo žien, ktoré zostali vo vlaku, ale podarilo sa mu vraj vystúpiť. To, či ho neskôr zastihli, nie je známe. „Takéto násilie nebudeme tolerovať,“ vyjadrila sa šéfka oddelenia pre bezpečnosť londýnskej dopravy Siwan Haywardová. „Dopravná polícia už pracuje na identifikácii osôb, ktoré sa podieľali na tomto incidente.“