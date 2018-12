Lovci zachránili stratené deti pred smrťou v lese: Pri pohľade na odmenu na FOTO nechápali

Dvaja chlapci vo veku 10 a 13 rokov sa stratili počas školskej exkurzie do vojenského priestoru, kde ich do hĺbky lesa vraj zvábil utekajúci pes. Každopádne sa k triede nevrátili, a tak krajská správa ministerstva pre mimoriadne udalosti zorganizovala pátranie, ku ktorému prizvala dobrovoľníkov a lovcov. V noci školákov našli živých a zdravých dvaja lovci so zhodným menom aj priezviskom, Gennadij Šadrin, ktorí správne odhadli, že sa žiaci vydajú po zamrznutej rieke, kde ich tiež dohnali. Mladší chlapec bol po 15 hodinách blúdenia v lese taký vyčerpaný, že ho museli odniesť na rukách, vykreslil server ura.ru. Školáci sa teraz zotavujú z dobrodružstva v divočine v nemocnici.

Krajskí úradníci sa rozhodli čin oceniť, a urobili tak darčekovou súpravou, určenou zrejme pre iného príjemcu, súdiac podľa obsahu, zahŕňajúceho bločky, prepisovačky, bábiku, čokoládu a pedikúrnu súpravu.

"Dúfal som, že dostaneme poukaz do kúpeľov, aby sme si oddýchli. Je vidieť, že nám dali to, čo našli v sklade," posťažoval sa denníku Komsomoľskaja pravda jeden z Gennadijov Šadrinov. "Asi budem zveri zastrihávať kopytá," zažartoval. Aspoň že krajský snem záchrancom nakoniec priznal odmenu 10-tisíc rubľov (cca 130 eur).

Zdroj: lenta.ru

Server Newsru.com pripomenul, že podobné podivné darčeky nie sú špecialitou len úradníkov v Permskom kraji. Pred pár rokmi v Moskve dostal 92-ročný vojnový veterán tri karafiáty, medailu k 70. výročiu víťazstva vo vojne a prázdny obal so symbolikou obvodného úradu. Ten neskôr v reakcii na pobúrenie médií objasnil, že v deň obdarovania veterána zrovna lialo ako z krhly, takže obal mal ochrániť medailu, kyticu a potvrdenku pred zmoknutím.

V meste Boľšoj Kameň na brehoch Japonského mora zase miestna radnica obdarovala manželov, ktorým sa práve narodila trojčatá, pamätnou doskou s vyobrazením padlých vojakov. A vo Vladimírskej oblasti dostala penzistka rovno "pohrebnú súpravu" s náboženskou tematikou.