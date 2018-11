Nenaleťte na hoax, ktorý sa šíri internetom: VIDEO Moslimovia ničia vianočný stromček vo Švédsku

Zdroj: YouTube

BRATISLAVA - S hoaxmi je to ako s bumerangom. Síce polícia či novinári odkryjú pravdivé pozadie vymysleného príbehu, no o pár mesiacov či rokov sa rovnaká historka vráti zas. Tak je to aj s podvodnou informáciou, ktorá sa znovu šíri sociálnymi sieťami. Zverejnené video má vraj ukazovať útok moslimov na vianočný stromček v jednom z obchodným centier, aby tým zničili kresťanské hodnoty a tradície.