Čašníčka (24) si pozrela záznam z vianočného večierka: Ostala v šoku z toho, čo jej urobil kuchár

Všetko sa to odohralo vlani na Silvestra počas vianočného večierku v klube Cameo, kde mladá žena pracovala ako barmanka. "Vôbec si nepamätám, čo sa stalo. Len som zrazu cítila silnú bolesť na krku a zostalo mi zle," spomína. Išla do nemocnice, no tam jej nič konkrétne nepovedali. Na druhý deň sa tam vrátila, pretože sa jej vykrivil kútik na ústach. Vtedy lekár pacientku dôkladne vyšetril a povedal, že ide o zranenie spôsobené nedostatkom kyslíka alebo poškodením nervov.

Molly si myslela, že utrpela mŕtvicu. Neskôr si prezrela záznam z bezpečnostnej kamery v práci, aby zistila, čo sa vlastne stalo. To, čo uvidela, jej priam vyrazilo dych. "Šéfkuchár mi položil ruky okolo krku a začal ma škrtiť. Napriek tomu, že som sa snažila brániť, pustil ma až vtedy, keď som bezvládne klesla na dlážku," opisuje správanie kolegu Nathana Webba. Servírka si rozbila hlavu o chladničku, zatiaľ čo Webb sa celý čas iba smial.

Zdroj: Facebook/Molly Phillips

Šokovaná obeť násilia sa následne obrátila na riaditeľa spoločnosti Pontcanna Pub Company Ltd. Jasona Pearcea, on ale jej sťažnosti úplne odignoroval. V marci jej došla trpezlivosť a išla za manažérom Huwom Daviesom. Ale ani on nič neurobil. Zúfalá Phillipsová preto 19. marca navštívila aj s nahrávkou políciu a zažalovala nielen násilného šéfkuchára, ale aj zamestnávateľa. Nathan bol v máji zatknutý a obvinený a je vyšetrovaný na slobode. Molly, ktorá medzičasom z práce odišla, nedokáže pochopiť, že jej bývalý zamestnávateľ ešte stále nerozviazal s Webbom pracovný pomer a naďalej zastáva funkciu šéfkuchára v klube Cameo.