Mohutný požiar v Londýne: Horí luxusná štvrť neďaleko veľvyslanectva Saudskej Arábie

Očitý svedok udalosti uviedol, že v blízkosti saudskoarabskej ambasády sa najprv ozvali výbuchy a následne budovu, v ktorej sú reštaurácia a byty, zachvátili plamene. "Na mieste požiaru na Curzonovej ulici zasahuje šesť kusov techniky a približne 40 hasičov," oznámil hovorca londýnskeho hasičského zboru.

Zdroj: Twitter.com/Trevor Moore

Fire raging in building next door to #Saudi embassy in London pic.twitter.com/S6Lv87Sf86