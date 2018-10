Trump nepripustil možnosť účasti Putina na otravách a vraždách, tvrdí Kremeľ

MOSKVA - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok na brífingu v Moskve vyhlásil, že výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa z rozhovoru pre televíziu CBS by nepovažoval za dôkaz toho, že Trump pripustil možnosť zapojenia ruského prezidenta Vladimira Putina do vrážd a otráv.

Trump v odpovedi na otázku o zapojení Putina do otráv, pripustil túto možnosť, keď povedal: "Pravdepodobne áno." Peskov v tejto súvislosti poznamenal, že by túto odpoveď neoznačoval za "pripustenie možnosti", ako to už medzičasom vyhodnotili viaceré médiá. Poukázal pri tom na osobitosti angličtiny i na to, že Trump neprišiel so "žiadnymi priamymi obvineniami".

Peskov opäť vyhlásil, že obvinenia, "podporené aspoň nejakými argumentmi alebo dokonca až dôkazmi voči prezidentovi Ruska ani nemôžu existovať". "Tak k tomu (Trumpovmu výroku) aj pristupujeme," uviedol Peskov. Hovorca Kremľa súčasne znova pripomenul oficiálne stanovisko ruskej strany k daným podozreniam. "Rusko nemalo, nemá a ani potenciálne nemôže mať nič spoločné s týmito obvineniami". Peskov v pondelok na brífingu reagoval na tú časť Trumpovho rozhovoru pre televíziu CBS, keď sa ho novinárka Lesley Stahlová snažila primať k odpovedi, či súhlasí s tvrdením, že "Vladimir Putin je zapletený do vrážd a do otráv".

Trump Stahlovej odpovedal: "Pravdepodobne je, áno. Pravdepodobne", pričom poznamenal, že nemá dôvod byť na Putina tvrdší, lebo "sa na nich (Rusov) spolieha, že k týmto incidentom nedochádzalo sa americkom území". Dodal však tiež, že "to (Rusi) nemali robiť". Trump v rozhovore pripustil aj zasahovanie Ruska a Číny do volieb v USA, pričom zdôraznil, že vplyv Pekingu je "oveľa vážnejší problém".