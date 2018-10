V Česku majú novú hviezdu, žena sa naštvala na cyklotúre: VIDEO Strč si riadidlá do prd*le

PRAHA/BRATISLAVA - Ak si myslíte, že nemôže byť nič jednoduchšie, ako šliapať do pedálov bicykla a kochať sa popritom krásami prírody, potom máte buď skvelú výdrž alebo ste nikdy neboli na cyklotúre. Pre niekoho, kto sa dá nahovoriť na podobný výlet raz za čas, to môže byť hotové utrpenie už pri miernom kopčeku. Svoje o tom vie aj žena, ktorá dala partnerovi poriadne najavo, čo si o takejto turistike myslí. Pokým však ona penila čoraz viac, jej manžel si ju pokojne ďalej natáčal a svet bol pre neho gombička. Reakcie nasrdenej českej cyklistky s "vyberaným" slovníkom sa stali hitom internetu.

Video má síce iba 50 sekúnd, ale žena aj za takýto krátky čas stihla veľmi rázne vyjadriť svoj názor na to, aký je cyklistika krásny šport. "Strč si celú cyklistiku riadidlami do prd*le napred," reagovala na podrývačnú otázku svojho partnera Češka, ktorá sa zjavne pri šliapaní do pedálov poriadne trápila.

"Prd*l ma bolí, chrbát ma bolí, smädná som," hovorí nahnevane popri bicyklovaní a jej negatívne emócie nezmenšuje ani partnerov prísľub, že o chvíľu budú v pivovare. Pokým muž sa rozplýva, aký je naokolo nádherný výhľad, žena ho zmrazí, že z toho nič nemá, lebo "stále čumí do asfaltu" a "hov*o vidí".

Muža však jej slová vôbec nerozhádžu a s výletom je veľmi spokojný. "Ty si ešte od včerajška ožratý," zaklincuje Češka, ktorá snáď predsa len napokon došla do vytúženej destinácie.

Aj keď sa niektorí ľudia v komentároch na sociálnej sieti pohoršujú nad ženiným slovníkom, väčšine pripadá konverzácia partnerov vtipná. Vedia sa totiž vžiť do jej situácie a toho, čo pri cykloturistike občas sami zažívajú.