Hrozba smrtiacej pandémie: Ľudstvo môže postihnúť už zajtra, zabije milióny, varuje odborník

NOTTINGHAM - So šokujúcim tvrdením prišli britskí odborníci. Obávajú sa pandémie, ktorá by mohla po celom svete zabiť milióny ľudí. Najväčšou hrozbou je vírus chrípky, ktorý, ak viac zmutuje, nebude jednoduché zastaviť.

Podľa niektorých odborníkov má aktuálne vírus na šírenie najlepšie podmienky. Doteraz najničivejšia bola pandémia španielskej chrípky. Pred sto rokmi zabila po celom svete desiatky miliónov ľudí. Doteraz ale vedci nenašli účinný liek, ktorý by vedel vykoreniť chrípkový vírus. Skôr naopak. Každým rokom sa obmieňa a stáva sa viac nepredvídateľným.

Ako informuje britský portál thesun.co.uk, poprední odborníci na chrípku najnovšie varovali pred podobnou pandémiou, aká postihla ľudstvo na konci prvej svetovej vojny v roku 1918. Lekári predpokladajú, že súčasná medicína nás nedokáže pred prípadnou pohromou ochrániť. Ak vírus zmutuje, súčasné lieky a očkovacie vakcíny nepostačia.

Odhaduje sa, že pred sto rokmi španielska chrípka zabila od 60 až do 100 miliónov ľudí. Jeden mŕtvy spôsobil ochorenie ďalších desiatich. "Preto panujú také veľké obavy, že sa to stane znovu. V prevádzke by potom nebolo možné udržať verejné služby ani ekonomiku," uviedol profesor Robert Dingwall, odborník na chrípku z Nottinghamskej univerzity.

Obrovský počet obetí

Expert ďalej varuje, že ak by pandémia vypukla dnes, obetí na svete by bolo oveľa viac. "S ohľadom na nárast populácie by dnes zomrelo asi 400 miliónov ľudí. Je to jeden z najväčších problémov rozvinutých krajín - ako by vláda udržala poriadok?" pýta sa profesor.

Pandémia môže hroziť už zajtra

Hrozba smrtiacej pandémi v súčasnoti popri terorizme a prírodným katastrofam najviac ohrozuje spoločnosť. Ak by mal vírus zabíjať podobne ako pred sto rokmi, musel by výrazne zmutovať. Podľa odborníkov to ale nie je nič neobvyklé, pretože takáto zmena nastáva približne raz za 20 až 40 rokov. "Podmienky sú priaznivé, môže sa to stať pokojne zajtra," vyhlásil Johnathan Quick z Globálnej zdravotníckej komisie a doplnil: "Chrípkový vírus je najviac diabolský, najťažšie kontrolovateľný a najrýchlejšie sa šíriaci potenciálny vírusový vrah známy ľudstvu."

Svetielko nádeje

Odborníci aj napriek nepriaznivej správe vyslovili predsalen nádej. Na vírus chrípky, ktorý zmutuje, zatiaľ vakcínu nemajú, no na druhotné infekcie, ktoré so sebou chrípka prináša, účinné lieky známe sú. A práve na sekundárne infekcie ako je bakteriálna pneumónia zomiera najviac ľudí. Sú nimi deti, starí ľudia a inak chorí pacienti.