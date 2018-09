Chorvátsko zasiahlo niekoľko zemetrasení: Bolo to, akokeby som mal epicentrum pod posteľou!

Chorvátskom dnes otriasli dve zemetrasenia. Prvé s magnitúdou 3,0 zasiahlo oblasť Šibeniku o 1:48 ráno, s epicentrom desať kilometrov severozápadne od mesta. Krátko po piatej hodine ráno zaznamenali seizmológovia druhé otrasy s magnitúdou 4,2. Cítiť boli najmä v letovisku Zaton a Vodice.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.2 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/EP3dHhJ7cn