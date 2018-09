VIDEO Útočník bodol brazílskeho prezidentského kandidáta Bolsonara: Je vo vážnom stave

Dr. Luiz Henrique Borsato, ktorý vykonal urgentnú operáciu, uviedol, že Bolsonaro je vo vážnom, ale stabilizovanom stave a zostane na jednotke intenzívnej starostlivosti najmenej sedem dní. Prvé kolo prezidentských volieb je v Brazílii 7. októbra, pripomína agentúra AP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Fernando Goncalves

Podľa lekára sa pri dvojhodinovej operácii podarilo zastaviť vážne vnútorné krvácanie. Pacient bude musieť v priebehu niekoľkých mesiacov podstúpiť ďalší chirurgický zákrok, keďže časť jeho čriev dočasne zafixovali kolostómiou.

Zdroj: SITA/Military Police via AP

"Nevieme povedať, kedy bude schopný opustiť nemocnicu," uviedol Borsato. "Ale v prvých hodinách po operácii sa zotavoval veľmi uspokojivo". Na viacerých videách zverejnených na sociálnych sieťach bolo vidieť, ako bol Bolsonaro, ktorý má vo svojom krajne pravicovom programe aj boj proti kriminalite, bodnutý do dolnej časti brucha.

Hovorca polície Flavio Santiago pre agentúru AP útok potvrdil s tým, že páchateľa zatkli. Toho po útoku zbili Bolsonarovi prívrženci. Podľa hovorcu previezli prezidentského kandidáta do nemocnice v meste Juiz de Fora, približne 200 kilometrov od Ria de Janeiro.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andre Penner ​

Bolsonarov syn Flavio napísal po útoku na Twitteri, že otec je v poriadku a rana "bola povrchová". Neskôr sa však vyjadril, že rana "bola horšia, ako sme si mysleli". Prišiel do nemocnice "takmer mŕtvy", napísal Flavio. "Jeho stav sa zdá byť stabilizovaný. Modlite sa, prosím". Útočník je podľa šéfa Národnej federácie federálnej polície Luisa Boudensa zrejme mentálne narušený. Štyridsaťročný Adelio Bispo de Oliveira podľa svedectiev agentov hovoril, že je "na božej misii".

Útočník Adelio Bispo de Oliveira Zdroj: SITA/Military Police via AP

Bolsonaro, bývalý armádny kapitán, je druhý v prieskumoch verejnej mienky po exprezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi, ktorému súd zakázal kandidovať v októbrových prezidentských voľbách. Bývalý prezident sa ešte chce odvolať.

Jair Bolsonaro está mais forte do que nunca e pronto para ser eleito Presidente do Brasil no 1° TURNO!

Deus acaba de nos dar mais um sinal de que o bem vencerá o mal!

Obrigado a todos que nos deram força nesse momento muito difícil!

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! pic.twitter.com/iijlCFBhE1