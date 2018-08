Nemecká vláda vyšla s pravdou von: Na toto vôbec nie sú pripravení

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Natacha Pisarenko

BERLÍN - Nemecká vláda nemá pripravené žiadne plány alebo protokoly pre prípad, že by krajina prišla do styku s bytosťami mimozemského pôvodu. Vyplynulo to z odpovede na oficiálnu žiadosť o informáciu poslanca Spolkového snemu Dietera Janeceka zo strany Zelených, ktorú citoval v sobotu bulvárny denník Bild.