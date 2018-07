VIDEO Žena na svojej verande objavila odporného červa: Toto nájsť doma, tak...

SOUTHAMPTON - Žena z anglického mesta Southampton zažila niečo skutočne šokujúce. Na svojej verande našla plaziacu sa kreatúru v tvare červa, no s potkaním chvostom. So svojím zážitkom sa prostredníctvom internetu podelila s verejnosťou.

Videom, na ktorom je zachytený neznámy tvor, spôsobila Bex Deenová veľký rozruch a znepokojenie ľudí. Živočích v tvare červa a s chvostom meral asi dvanásť centimetrov a plazivými pohybmi sa približoval k stene verandy. Nemal hlavu a dokonca ani pohybové ústrojenstvo.

Zdroj: Youtube/The Hidden Underbelly 2.0

"Tá vec je nechutná! V živote som niečo také odporné nevidel! Prosím, zbav sa toho," znie jeden z odkazov ľudí na internete. Mnoho ďalších nemalo žalúdok na to, aby si zábery vôbec pozreli. Iní sa zase domnievali, že ide o mimozemšťana.

Takýto typ červov však bežne existuje, no ich dĺžka tela dosahuje menej než tri centimetre, pričom chvost môže byť dlhý až pätnásť centimetrov. Sú to nevyvinuté štádiá múch, ktoré sa podobajú včelám medonosným. Keď sú tieto červy ponorené pod vodou, používajú dýchaciu trubicu, pretože nemajú žiabre. Najčastejšie sa nachádzajú v stojatej vode ako hnojové jamy či lagúny. Problém nastáva, keď sa z vlhkého prostredia premiestnia na suché miesto, kde začnú pomaly prechádzať do fázy úplného vývinu.