VIDEO Beštiálny prípad, ktorý otriasol USA: Muž mal zavraždiť tehotnú manželku a dve dcérky

Christopher Watts žil spoločne so svojou manželkou Shannan (†34) a dcérkami Bellou (†4) a Celeste (†3) v meste Frederick v štáte Colorado. Rodinka pôsobila na sociálnych sieťach šťastným dojmom - Shannan označovala svojho manžela za „svoju skalu" a v niekoľkých príspevkoch mu vyjadrovala lásku.

Tridsaťtriročný muž po jej zmiznutí v médiách prosil o bezpečný návrat svojej rodiny. Tvrdil, že Shanann sa v pondelok okolo 1:00 vrátila zo služobnej cesty z Arizony, pričom on ju vraj naposledy videl pred odchodom do práce o 5:15. Watts priznáva, že ani jeden z nich nešiel spať, pretože mali „emocionálnu konverzáciu".

