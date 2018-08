Dovolenková destinácia opäť bojuje s požiarom: VIDEO Evakuácia dedín a kláštora

Premávku na hlavnej ceste, tiahnucej sa po dĺžke 180-kilometrového ostrova, zastavili neďaleko plameňov. Polícia žiada ľudí, ktorí chcú cestovať zo severnej časti ostrova do Atén, aby namiesto mostu použili trajekty. Tie premávali celú noc. Najničivejší požiar vypukol tento rok v Grécku 23. júla v prímorskom rezorte východne od Atén a vyžiadal si životy 94 ľudí.

Authorities evacuate two villages on path of raging North Evia #fire #Greecehttps://t.co/uW0FV1yOY0 pic.twitter.com/l4E3i95dZQ