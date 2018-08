Donald Trump vie pohladiť, ale aj zaútočiť: Schytala to už aj susedná Kanada

Trump to napísal na Twitteri vo svojom golfovom klube v americkom štáte New Jersey, zjavne odkazujúc na úsilie o opätovné prerokovanie Severoamerickej dohody o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou (NAFTA). Trump vyhlásil, že akákoľvek dohoda s Mexikom musí mať na zreteli zamestnancov amerického automobilového priemyslu a farmárov.

Pochválil novozvoleného mexického prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora a nazval ho "absolútnym gentlemanom". Trumpov odkaz Kanade už nebol taký priateľský. Povedal, že "Kanada musí počkať". Americký prezident označil jej colné a obchodné prekážky za príliš vysoké a krajine pohrozil zavedením ciel na autá, ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu.

Deal with Mexico is coming along nicely. Autoworkers and farmers must be taken care of or there will be no deal. New President of Mexico has been an absolute gentleman. Canada must wait. Their Tariffs and Trade Barriers are far too high. Will tax cars if we can’t make a deal!