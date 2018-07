FOTO Zničili sochu Puškina: V ukrajinskom meste Zoločiv vyčíňali vandali

O incidente informoval v pondelok starosta mesta Ihor Hryňkiv, ktorého cituje agentúra TASS. "Je to vandalizmus," uviedol starosta na sociálnej sieti Facebook s tým, že prípad "nemá politické pozadie". Puškinovu bustu v Zoločive osadili v roku 1957.

Pushkin monument in Zolochiv of L'viv region was vandalized pic.twitter.com/UUnNxorqkx https://t.co/Orv7A5SzaM