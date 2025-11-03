TEST balenej kuracej šunky nás prekvapil: Rozhodla mäsová aróma a nezlepené kúsky

Šunka je klasika, ktorá v chladničke nechýba asi nikomu. Ráno si ju hodíš na chlieb, večer do toastu alebo len tak k syru a zelenine. Kuracia šunka je diétnejší variant – no nie každá chutí rovnako. Preto sme sa pozreli na niekoľko bežne dostupných značiek a zistili, ktorá šunka sa naozaj oplatí kúpiť.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ruské zbrane sa stali terčom POSMECHU: To nie je Terminátor, ale Parkinson! Chveje sa ako list vo vetre
DESIVÉ ZÁBERY z útoku nožom v Británii: TOTO spravil násilník, keď vystúpil z vlaku! Všetci pred ním utekali
Rande sa zmenilo na poriadnu nočnú MORU! Mladík (18) predstieral, že je postihnutý, išlo mu len o jedno