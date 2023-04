Fiačan je presvedčený, že Ústavný súd by do leta mohol rozhodnúť o podaniach pre paragraf 363

BRATISLAVA - Predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan vyjadril presvedčenie, že súd by mohol o podaniach v súvislosti s paragrafom 363 Trestného poriadku rozhodnúť zrejme do letných prázdnin.

Priblížil, že na prípade pracuje príslušný sudca spravodajca. O posledných úkonoch, ktoré boli vykonané, nemá informácie, keďže bol odcestovaný. "Môžem vyjadriť presvedčenie, že možno do leta, do letných prázdnin, by Ústavný súd mohol v tejto veci rozhodnúť," uviedol vo štvrtok v odpovedi na otázku médií.

Ústavný súd SR vo februári prijal na ďalšie konanie návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na posúdenie ústavnosti sporného paragrafu 363 Trestného poriadku. Zároveň ho spojil s konaním, v ktorom daný paragraf napadla ešte koncom roka 2021 aj skupina poslancov Národnej rady (NR) SR.