ROZHOVOR Kandidát na bratislavského župana: Komunálne voľby budú referendom o neschopnej súčasnej vláde

Regionálnu dopravu chce priamo pod vedením a kontrolou kraja. Nemyslí si, že Bratislavský kraj a štát sú pripravení v oblasti školstva na energetickú krízu. Čo chce zmeniť na strednom školstve? Rokuje dva týždne pred župnými voľbami o podpore iných strán? Zhovárali sme sa s kandidátom na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Jánom Mažgútom.

Hlavné mesto prežíva šok z vraždy dvoch mladých ľudí na Zámockej ulici. Viacerí vinu pripisujú politikom a ich vyjadreniam voči homosexuálnej menšine. Našli ste sa v tejto skupine aj vy a strana Smer – SD?

- Okrem vyjadrenia úprimnej sústrasti pozostalým a priateľom obetí, by som sa nerád zaradil do skupiny politikov, ktorí si na tejto tragickej udalosti vytĺkajú politický kapitál.

Aký máte vy vzťah k homosexuálnej menšine a inakosti? -

Som absolútne tolerantný človek. Či už ide o sexuálne menšiny, alebo menšiny ako také. V súvislosti s tragédiou, ktorá sa stala pred pár dňami, by som chcel zdôrazniť, že ľudský život je nenahraditeľný. Nielen z pozície politikov, ale aj bežných občanov, by sme mali robiť všetko preto, aby sa ľudia bez ohľadu na to, či patri alebo nepatria do nejakej komunity, cítili bezpečne, slobodne a nemali pocit ohrozenia.

Je Bratislava bezpečným mestom aj v kontexte aktuálnych udalostí?

- Aj napriek aktuálnym udalostiam, stále mám pocit bezpečia.

Aké bezpečnostné zložky zlyhali?

- Je to pomerne čerstvá udalosť na to, aby sme sa vyjadrovali, kto zlyhal. V každom prípade vyhasli dva mladé životy.

Čo najviac vyčítate súčasnému županovi Jurajovi Drobovi?

- Nedostatkov a zlyhaní je viac. Nepoukazujem na chyby len ja. Vediem intenzívnu kampaň v rámci regiónu. Najväčším zlyhaním je verejná autobusová doprava.

