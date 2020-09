VIDEO Prezidentská kancelária chce byť prvou uhlíkovo neutrálnou inštitúciou na Slovensku

BRATISLAVA - Prezidentská kancelária chce byť prvou uhlíkovo neutrálnou inštitúciou na Slovensku. Malo by sa tak stať do roku 2030. Prezidentka Zuzana Čaputová by napríklad na dlhšie lety chcela využívať klasické komerčné linky. Uviedla to na stredajšom brífingu.

Veľkým zdrojom oxidu uhličitého je doprava, preto je cieľom kancelárie prejsť k elektrickým alebo hybridným automobilom. "Jednak pri nákupe, ale takisto prostredníctvom výpožičiek, ktoré sú v tomto smere bežné," podotkla Čaputová.

Znižovať oxid uhličitý by mala aj energetická efektívnosť budov, ktoré sú v správe prezidentskej kancelárie. "Znamená to tie najvyššie nároky na energetickú efektivitu a ekologické štandardy pri akýchkoľvek úpravách a opravách verejných budov," povedala.

Strecha Karáčoniho paláca, ktoré je sídlom Kancelárie prezidenta SR, by podľa hlavy štátu mala mať fotovoltaické panely a taktiež aj prvky zelenej infraštruktúry, čiže zelené strechy a zelené steny tam, kde to bude možné, vysvetlila Čaputová.

Uhlíkovú stopu, ktorú však kancelária prezidenta vytvorí, chce nejako kompenzovať. Preto oslovili ministerstvo životného prostredia a Inštitút environmentálnej politiky, ktorý vyrátal, že na kompenzáciu uhlíkovej stopy prezidentky bude potrebné ročne vysadiť 1300 stromov.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Kancelária bude spolupracovať so štátnym podnikom Lesy SR a Tatranským národným parkom. "Už budúci mesiac, keď nám to situácia okolo koronavírusu dovolí, pri najbližšom regionálnom výjazde, by malo dôjsť, v spolupráci s neziskovou organizáciou, k výsadbe prvých stromov," priblížila prezidentka.

"Vysoké štandardy budeme mať aj na prezidentské dary. Takisto by mali byť ekologické a z recyklovateľných materiálov vždy, keď to bude čo i len trošku možné," hovorí prezidentka. Chce byť inšpiráciou nielen pre iné slovenské inštitúcie, ale aj pre iné prezidentské kancelárie vo svete. Čaputová pripomenula, že Slovensko sa zaviazalo byť uhlíkovo neutrálnou krajinou do roka 2050.