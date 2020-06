Šéfka zdravotníckeho výboru Cigániková konfrontovala Krajčího: Otázky o modlení na poradách aj Satanovi!

BRATISLAVA - Náboženské videá ministra zdravotníctva Mareka Krajčího sú pre ňu výletom do inej dimenzie. Najprv sa na „bublaní od nôh“ bavila a potom si pri ďalších videách uvedomila, že tu už prestáva akákoľvek sranda. Do funkcií v rezorte zdravotníctva sa totiž dostávajú ľudia, ktorí sú nábožensky aktívni a vyhranení. Sama mala o obsadzovaní nových ľudí pochybnosti a preto ministrovi položila otázku, či si vyberá len na základe vierovyznania. Ministra Mareka Krajčiho má ako človeka rada, ale odkazuje mu, že náboženstvo do politiky nepatrí. Prekvapila a popísala nám scenár, ako ministerstvo chce zničiť zdravotné poisťovne a ponechať len jednu štátnu. Viac šéfka zdravotníckeho výboru NR SR Janka Cigániková z SaS.

Hitom internetu sú v poslednom čase videá dvoch ministrom za OĽaNO – ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho a najnovšie aj ministra financií Eduarda Hegera. Videli ste videá?

Videla som len úryvok videa ministra Hegera s čiernym krížikom. Nepozerám tieto videá, pokiaľ nie sú zábavné. A priznám sa, že Marekove (minister zdravotníctva pozn. red) prvé video o tom, ako mu to bublalo od nôh, som si pozrela celé. Mne osobne to pripadalo veľmi vtipné a dobre som sa pobavila. Bavila som sa až do momentu, kedy som si uvedomila, že takto silno veriaci človek by mohol ťahať náboženstvo aj tam, kam nepatrí. Napr. do politiky, alebo do medicíny.

Viacerých to pobavilo, ale niektorí boli zdesení.

Kým podobné názory nedávame do zákonov, do pravidiel, ktoré majú platiť pre všetkých, neprekáža mi to. Neverím takýmto veciam, ale verím v slobodu ľudí veriť a robiť si v súkromí čo chcú. Preto z môjho pohľadu je to humorné a pousmejem sa, akým spôsobom to dokáže človek prežívať. Viem, že on sa zase pousmeje nad mojím videním sveta. Mám snahu mu v tomto ohľade rozumieť. Obavy by som mala, pokiaľ by sa viera mala dostávať do legislatívy sekulárneho štátu. To budem veľmi citlivo strážiť a Marek Krajči to o mne dobre vie.

A nesmeruje to k tomu? Aj výber ľudí, ktorými sa obklopuje?

Bojím sa toho. Preto sa ho často pýtam a overujem si informácie. Dokážem pochopiť, že keby som bola ministerkou, oslovím do tímu rovnako liberálne zmýšľajúcich ľudí ako som ja, s ktorými spolupracujem dlhodobo. Keď preberáte takúto funkciu so zodpovednosťou, je logické, že si vyberiete ľudí, ktorých poznáte. Z tejto logiky vyplýva, že teraz bude na ministerstve a v iných inštitúciách pod ministerstvom zdravotníctva pracovať zrejme viac nábožensky založených ľudí. V poriadku by nebolo, keby vierovyznanie, pohlavie alebo farba pleti boli kritériom na výber do funkcie.

Nezdali sa vám zverejnené videá a aj ministrov prejav fanatický?

Áno. Zdalo sa mi to fanatické a preto som zdvihla telefón a zavolala ministrovi. Mám ho ľudsky rada a nerada by som si do neho kopla, kým si nevypočujem jeho názor. Úprimne, väčšinou sa takýchto vecí, čo som videla na videu, zľaknem. My, ľudia sme takí, máme obavu z neznámeho. Prišlo mi to sektárske. Zrejme aj preto, že tento svet a takéto silné prežívanie nepoznám. Keby Marek Krajči ako minister teraz začal rozprávať, že len veriaci sú boží ľudia a neveriaci v rukách Satana, tak by to už v poriadku nebolo. Celkovo to nie je v poriadku. Teraz je ministrom zdravotníctva všetkých ľudí a nielen kresťanov, musí si to uvedomiť. Vieru nevidím ako problém, pokiaľ ostáva v súkromnom živote. Tiež sa mi zdá, že tie videá sú postrihané tak, aby útočili na zmysly a obavy nás ostatných. Ja pritom Mareka Krajčiho poznáma ako normálneho človeka, detského kardiochirurga, ktorý sa vie veľmi rozumne rozprávať. Aj so mnou - ako ateistom.

Cvičíte jogu?

Nie. Ale netušila som, že keby som ju aj cvičila, môže to byť pre niekoho zlé. Hneď som sa ho na to samozrejme pýtala. Pre mňa sú jeho videá zaujímavým výletom do inej dimenzie, o ktorej nemám poňatia. Mám s ním naozaj veľmi kamarátsky vzťah. Som presvedčená, že obaja vzájomne vieme, že čo robíme, myslíme dobre. Volala som mu po poslednom zverejnenom videu, z ktorého som už nadobudla pocit, že jediní spravodliví a čestní sú v jeho očiach veriaci a ostatní sú tí, ktorých vedie Satan. Som výrazná osobnosť a viem, že mnohí majú so mnou problém. Ale napríklad práve s Marekom Krajčim som nikdy v osobnom konflikte nebola, napriek tomu, že som neveriaca a hlásim sa k tomu. Vždy sme sa vedeli porozprávať. Aj preto som sa čudovala, že by takto delil ľudí. Rozprával to v roku 2016, keď nebol ministrom a navyše v kresťanskej televízii, chcel povzbudiť kresťanov. Nie je to ospravedlnenie, ale také bolo jeho vysvetlenie. Nebola by som určite rada, keby sa takto vyjadroval dnes. Ako ho poznám, viem, že to myslel úprimne a motivačne pre tých kresťanov a nedomyslel ako to môžeme vnímať my ostatní. Pýtala som sa ho aj na to, či má pocit, že mňa vedie Satan.

A čo vám povedal?

Že má pocit, že aj mňa vedie dobro. Rozlišuje dobro a zlo, ale v ich terminológii je dobro Boh a zlo Satan. Je pre mňa zvláštne sa o tejto téme rozprávať, lebo je to svet, ktorý nepoznám. A doteraz som ho ani veľmi nevnímala.

Ste veriaci človek? Alebo v čo veríte?

Nie som veriaca. A nikdy som ani nebola. Babka bola hlboko veriaca. A moja mamina je krstená a má aj birmovku. Keď som bola malá, zobrala ma babka párkrát do kostola a čítala mi Bibliu. Sú to príjemné spomienky, vtedy mi to nevadilo. No mamina bola veľmi uvedomelá a v detstve mi vysvetlila, že v tejto otázke sa mám rozhodnúť sama. Nechcela byť tou, kto ma na začiatku niekam zaškatuľkuje. Keby som sa mala dnes zaškatuľkovať sama, poviem vám, že som zrejme ateista. Neverím, že niekto tam hore riadi môj osud. Som presvedčená, že si život riadime sami. Do určitej miery nevieme však ovplyvniť svoje choroby. Myslím si, že do 80 tich percent si naše zdravie ovplyvňujeme svojim životným štýlom. No je tu ešte genetika, ktorú ovplyvniť nevieme. O šťastí, úspechu a o tom, či z nás budú militantní blázni alebo dobrí nasledovaniahodní ľudia, rozhodujeme len my a nikto iný. Pre mňa je náboženstvo pekná rozprávka, ktorá mi nevadí. A mám k tomu dokonca aj úctu a rešpekt, keď niekto verí vo vyššie dobro a robí ho to šťastným. Rešpektujem to. Napríklad keby sme všetci dodržiavali 10 Božích prikázaní, svet by bol hneď krajší. Pokiaľ to teda nechce vnucovať ostatným ľuďom, je to v poriadku.

Viete, ako minister riadi svoj rezort?

Snažím sa to sledovať. Dostávam informácie. Vždy keď mám obavy, zdvihnem telefón a pýtam sa. Pýtala som sa ho jasne, koľko veriacich a koľkých neveriacich prijal. A či to je to kritérium na prijímanie, ktoré rozhoduje. Odpovedal, že na toto sa uchádzačov vôbec nepýta.

Šéf služobného úradu Marián Kolník je podobný ako minister v otázke viery.

Nepoznám ho osobne. Tiež som počula, že je veľmi intenzívne veriaci a čítala som články o ňom. Je mi jedno v čo verí, pre mňa môže veriť aj v Lochnesskú príšeru. Skôr ma vyrušilo, že pôsobil u Jána Figeľa a boli tam nejaké podozrenia. A na toto som sa pýtala ministra. Ten mi povedal, že to bolo na neho narafičené. A tvrdil mi, že keď bol na ministerstve dopravy, tak všetky organizácie, ktoré spravoval, dostal do plusových čísiel. Argumentoval, že ho prijal na to, aby to urobil aj s nemocnicami. Ak je to pravda, a zvládne to, bude to super. Našou úlohou bude sledovať, či výsledok bude adekvátny očakávaniam a hlavne si myslím, že je to úloha ministra Krajčiho. Poprosila som ho, aby vypracoval merateľné kritériá, na základe ktorých by sme hodnotili šéfov nemocníc. Súhlasil a na tom ideme pracovať, aby sme vedeli pomenovať, kedy je človek prínosom.

Máte informácie, čo sa deje na poradách a podobne?

Nejaké informácie mám. (úsmev)

Určite viete, kam smerujem. Máte informácie, že na poradách sa najprv modlia, má sa zvoniť zvončekom, zamestnanci dostávajú maily ako hľadať silu a vieru. A tiež sa hovorí, že idú stavať kaplnku na ministerstve.

Všetky tieto informácie sa ku mne dostali. Je rozumné sa na to opýtať priamo pána ministra. Ja som sa ho pýtala napríklad na kaplnku. Povedal mi, že on o tom nevie a hovorkyňa si to vraj overovala a nie je to pravda. Minister mi však povedal, že nevie o všetkom, čo robí pán Kolník. Nechcel sa mi zaručiť, že to tak nie je, ale on tú informáciu v tom momente nemal. Ak by to tak bolo, nepovažujem to za šťastné. On by mi na to odpovedal, že čo je na tom zlé, lebo je tam veľa veriacich. Ale toto v žiadnom prípade nepatrí do pracovnej sféry a vôbec nie do politiky. O to citlivejšie je to po zverejnených videách, keď verejnosť vníma Mareka Krajčiho ako náboženského fanatika. A povedzme si pravdu, vidia to oprávnene na základe zverejnených videí. A pritom Marek Krajči je normálny príčetný človek, ktorý sa racionálne rozhoduje. Dokáže akceptovať aj iných ľudí s inými názormi. Keď sa chce predstaviť verejnosti aj takto, musí od týchto spomenutých veci ustúpiť. V súkromí nech si robí čo chce, ale teraz je ministrom nás všetkých. Teda aj nás neveriacich. Nepatrí to na ministerstvo a nepovažujem to za šťastné a odporučila by som aj pánovi Kolníkovi a aj pánovi Krajčimu, ak to robia, nech veľmi rýchlo zabrzdia a zmenia smer. A ideálne smerom k odbornosti v zdravotníctve, to je jediné čo nás má zaujímať.

Čo si myslíte o odvolaní šéfa najväčšej detskej nemocnice.

Pýtala som sa na to. Dôvodom odvolania bolo, že nemocnica sa každoročne zadlžovala.

To sa zadlžujú predsa všetky.

Áno, máte pravdu. Ale súhlasím, že treba s tým konečne niečo robiť. V dlhu nemocníc sa skrýva úplne všetko, čo sa v zdravotníctve neurobilo. Všetky sľuby politikov, ktoré nie sú zaplatené, celé zdravotníctvo zadarmo. Nedá sa donekonečna zadlžovať a potom oddlžovať. Veď berieme ľuďom z výplat. Nedajú to svojim rodinám, ale peniaze idú na neefektívne fungovanie nemocníc. Akonáhle zoberie nemocnicu do rúk súkromník, vie ju dostať z červených čísiel. Takže dá sa to urobiť. Súhlasím s výmenou niektorých šéfov nemocníc. Pri niektorých by som ale brzdila. Napríklad najlepšiu šéfku máme určite v Banskej Bystrici – Mirku Lapuníkovú. Za ňu som sa bola aj osobne prihovoriť. Je to človek, ktorý sa postupne vypracoval, rozumie veci a má úprimnú túžbu to zmeniť. Rovnako by som nemenila šéfa Inštitútu zdravotnej politiky a nedovolila by som odchod analytikov.

Čo hovoríte na nového šéfa najväčšej detskej nemocnice Petra Magáta?

Nepoznám ho. Hovorí sa o ňom ako o lesníkovi, mal náboženské statusy. Okrem tohto, že dávno vyštudoval lesnícku školu, má vysokú ekonomickú školu a vyše 20 rokov robí manažéra.

A teraz je opäť otázka, či tam nie je kvôli náboženstvu.

Keby sa vybral na základe náboženstva, bol by to problém. Preto som ministrovi opäť položila otázku, koľkých ľudí prijal nábožensky aktívnych a koľkých neveriacich.

A čo vám odpovedal?

Nevedel, lebo sa ich vraj na to nepýtal. Nevedel odpovedať ani na to, či pán Strapko šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne je veriaci, alebo nie.

Ak by sa ich pýtal na náboženstvo, bolo by to diskriminačné.

Áno bolo by. Minister mi tvrdí, že sa ich na to nepýta. Vraciame sa naspať. Keby som rezort viedla ja, obklopila by som sa liberálmi. A nie preto, že sú liberálmi, ale preto, že sa takými ľuďmi obklopujem a dlhé roky s nimi spolupracujem. Podľa mňa takto sa vyvíjajú jeho nominácie a pre mňa naozaj nie je dôležité, či je a alebo nie je niekto nábožensky aktívny. Pre mňa je dôležité, že pán Magát má ekonomické vzdelanie a manažérske skúsenosti. A veľmi bude dôležité, ako bude o rok vyzerať stav nemocnice, či bude schopný za svojich zamestnancov platiť odvody a či ju bude schopný riadiť. Toto ma zaujíma. A nech potom ide v nedeľu na omšu. Vôbec ma to nebude vyrušovať.

Nepodporili ste Programové vyhlásenie vlády pre unitárny systém. Je to jediný dôvod? Alebo vás tam vyrušuje aj niečo iné, ako napríklad s vládne noviny?

Vládne noviny ma tiež vyrušujú. Venujem sa ale zdravotníctvu. Pre mňa bol unitárny systém principiálna vec. Všetci vedeli, že mám s tým problém. Na to, aby v programe vlády nebol unitárny systém, som bola ochotná súhlasiť s inými vecami, s ktorými nie som úplne stotožnená. Ale chápem, že je nevyhnutné robiť kompromisy. Nedala som do PVV za SaS ďalšie dôležité veci z nášho programu, ktorý bol odborníkmi vyhodnotený za najlepší program zdravotníctva. Chápala som, že sme vo voľbách získali šesť percent a OĽaNO malo 25 percent. Bola to pre mňa vážna vec, pre ktorú som urobila ústupky tak ako sa patrí, keď ste súčasťou koalície. Ale čo sa v koalícii nepatrí, že na druhý deň mi napísali, že aj tak to urobia. Potom sa pýtam, na čo boli štyri hodiny diskusií. Nie som tu naozaj na nikoho špagátiku. Pokiaľ mali záujem o môj hlas, nemali to tam dávať. Všetci, vrátane Igora Matoviča, veľmi dobre vedeli, že s tým mám zásadný problém

Prečo chcú len jednu zdravotnú poisťovňu?

Veria tomu, že súkromné poisťovňe systém vyciciavajú. A prisudzujú im prešľapy politických a podnikateľských špičiek. V poriadku, ak niečo pán Haščák urobil, doprajme mu spravodlivý proces a sudca ho pošle za mreže, ak je to tak. Potrestajme ľudí, ktorí sa dopúšťali porušení zákona. Napr. 400 milionov na Cypre. To neurobili to len tak. Na to zmenili na týždeň - dva zákony, aby to mohli urobiť. Zakladajúci šéf Smeru to musel odsúhlasiť na Úrade pre dohľad. A my teraz kvôli tomuto ideme odstrániť obrovskú pridanú hodnotu, ktorú má konkurenčná súťaž. Predstavte si, čo sa stane, ak zostane len jedna štátna zdravotná poisťovňa. Štátni nominanti a úradníci nebudú mať žiadne zrkadlo. Nikto im nebude ukazovať, že sa to dá urobiť lepšie. Zmizne kontrola konkurencie. A poistenec nebude mať na výber. Toto všetko odstránime len preto, že niekto nedodržiava zákony. Veď na to máme moc v rukách, aby sme urobili poriadky. Keď niekto nedržiava zákony, patrí do basy. Sme tu na to, aby pravidlá platili pre všetkých rovnako. Nie je správne si to uľahčovať, že necháme len jednu zdravotnú poisťovňu. Nič s tým nevyriešime, len ublížime ľuďom. A to budú stámilióny, ktoré budú premrhané. Nikto nebude štátnu poisťovňu kontrolovať a ani jej nastoľovať zrkadlo. Nebude dôvod súťažiť, lebo nebude s kým.

Kedy môžeme očakávať návrh zákona len na jednu zdravotnú poisťovňu?

Ak to príde, bude to rafinované. Chcú to urobiť iným spôsobom. A to prosím spolu so mnou strážte aj vy novinári. Tak ako som to pochopila, uvedomujú si, že to nemôžu urobiť zmenou zákona. Preto ich plán je podfinancovať všetky poisťovne, vrátane všeobecnej poisťovne. Poisťovne podfinancujete veľmi ľahko. Zákonom im prikážete, čo majú robiť a nedáte im na to peniaze. Nastane situácia, že poisťovne nebudú schopné platiť ambulanciám, lekárom a nemocniciam. Pacienti budú stáť zúfalí pred dverami lekárov. Tí im budú vysvetľovať, že im zákroky nikto nezaplatí a preto ich nemôžu ošetriť. V tejto situácií potom príde minister zdravotníctva a povie: „Všetkých vás zachránim. Otvorím fond na ministerstve zdravotníctva a budem platiť lekárov priamo z fondu.“ Budú sa tešiť lekári, že konečne majú peniaze a budú sa tešiť pacienti, že sú ošetrení. Ale tým zrušíte všetky poisťovne a urobíte unitárny systém. A toto je ich plán. Upozorňujem na to už teraz. V ťažkom období to bude vyzerať ako dobrý nápad, ale už teraz vieme, že za tým je nešťastný úmysel položiť poisťovne. A nebude to dobré. A navyše po štyroch rokoch môže prísť ďalšia vláda, ktorá to nebude so Slovenskom myslieť dobre. Niekedy stačí voličom sľúbiť niečo ,,zadarmo“. Ak tu potom bude len nejaký ministerský fond alebo jedna poisťovňa, ľudia s nepeknými úmyslami budú mať prestreté „švédske stoly“. Nedávajme im do rúk všetku moc a všetky odvody ľudí.