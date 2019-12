Danko: Rozsiahle podozrenia majú riešiť policajti, prokurátori, sudcovia a nie politici

BRATISLAVA - Rozsiahle podozrenia v polícii, prokuratúre a súdnictve musia riešiť kompetentní a nie politici. Uviedol to predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v rozhovore. Šéf národniarov vníma podľa vlastných slov podozrenia, ktoré vyplynuli napríklad z komunikácie Mariana Kočnera, skôr z právnického pohľadu.

Tesne pred vianočnými sviatkami obvinila polícia aj bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnka, ktorý mal navyše v kancelárii nainštalovaný skrytý kamerový systém. Zatiaľ je bývalý šéf prokuratúry obvinený z marenia spravodlivosti v prípade známom ako kauza Gorila. Médiá však informovali aj o videozáznamoch, ktoré zachytávajú v kancelárii bývalého ministra financií Jána Počiatka.

„Žasnem nad tým, že mal generálny prokurátor v kancelárii kameru. Ja Dobroslava Trnku osobne nepoznám, ale je to až neuveriteľné. Máme tu však na tieto prípady trestný zákon a trestný poriadok, a ak niekto spácha trestný čin, tak by mal niesť následky. Mali by sme sa zamýšľať aj nad tým, aby sa nestalo národným športom, že je legitímne jeden druhého nahrávať,“ povedal Danko.

Podľa neho nepomôže vyšetrovateľom, ak budú ich prácu hodnotiť politici. „Ja nekomentujem rozhodnutia vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Nemám dôvod im nedôverovať, je to ich práca a ak niekoho obvinia, asi si to aj vedia odôvodniť,“ dodal. Danko pripomenul, že jeho názor platí aj pre predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý sa zastal exposlanca Kotlebovcov - ĽSNS Milana Mazureka, ktorého Najvyšší súd SR uznal vinným z rasovo motivovaného trestného činu. Šéf najsilnejšej vládnej strany čelí sam obvineniu, keďže podľa vyšetrovateľa a dozorujúceho prokurátora schvaľoval svojimi výrokmi trestný čin.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil Dobroslava Trnku pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinený sa podľa polície skutku dopustil v období rokov 2007 až 2014, keď ako verejný činiteľ ukrýval nahrávku zo spravodajskej operácie Slovenskej informačnej služby pod krycím názvom Gorila, čím chcel podľa polície zadovážiť sebe a Marianovi Kočnerovi majetkový prospech.