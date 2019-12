Poslanci otvorili diskusiu k vládnemu návrhu: Venovať sa budú očisteniu justície

BRATISLAVA - Ani orgány činné v trestnom konaní ani minister spravodlivosti či predseda Najvyššieho súdu SR nemajú v prípade podozrení u sudcov dôkazy na to, aby mohlo byť vznesené obvinenie či začaté disciplinárne konanie. V úvode šiesteho rokovacieho dňa 53. schôdze Národnej rady (NR) SR to v pléne povedal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Vo vládnom návrhu na tzv. očistenie justície, teda novele zákona o sudcoch a prísediacich, minister navrhuje, aby sa dočasne pozastavil výkon aj tým sudcom či prokurátorom, u ktorých nastali dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňajú predpoklady a spôsobilosti. Vláda žiada, aby sa o tomto návrhu zákona rokovalo v zrýchlenom režime. Parlament by mal rokovať v skrátenom legislatívnom konaní aj o novele zákona o sociálnom poistení a novele zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Dočasné zastavenie funkcie v prípade sudcu alebo prokurátora by mohli navrhovať Súdna rada, minister spravodlivosti alebo predseda Najvyššieho súdu, o schválení takéhoto návrhu by mala ďalej rozhodovať Súdna rada SR. Súčasťou legislatívnej úpravy je aj to, že hlasovanie rady bude verejné. Pri prokurátoroch by mal o návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora rozhodovať generálny prokurátor na návrh Rady prokurátorov SR alebo, v prípade konania bez návrhu, s jej predchádzajúcim súhlasom.