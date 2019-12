Ministerstvo spravodlivosti chystá návrh na disciplinárne stíhanie voči sudcovi Sklenkovi

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v súčasnosti pripravuje návrh na začatie disciplinárneho stíhania voči sudcovi Vladimírovi Sklenkovi. Dôvodom má byť fakt, že vo viacerých veciach rozhodol rozsudkom pre zmeškanie, kde predmet konania nedovoľoval takúto formu rozhodnutia. Rezort o tom informuje na sociálnej sieti v súvislosti so skutočnosťami, ktoré vyplynuli zo zverejnenej komunikácie cez aplikáciu Threema.

Sklenka má v súčasnosti pozastavený výkon funkcie sudcu, disciplinárny senát jeho odvolanie voči pozastaveniu zamietol. Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková podala voči nemu disciplinárny návrh z dôvodu, že porušil povinnosť sudcu spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti.

Návrh aj voči Harabinovi

Rezort spravodlivosti podal disciplinárny návrh aj voči sudcovi Najvyššieho súdu SR Štefanovi Harabinovi. "Návrh na disciplinárne konanie je pre jeho aktívnu politickú činnosť, ktorá je v rozpore so zákonnou povinnosťou sudcu," napísalo ministerstvo. Harabin má od 1. decembra prerušený výkon funkcie sudcu na vlastnú žiadosť, ako dôvod uviedol odchod do dôchodku. V súčasnosti je volebným lídrom strany Vlasť.

"Štefan Harabin sa teraz môže legálne venovať politike. Činnosti, ktorú po dlhú dobu až doteraz robil ako sudca za sudcovský plat, protiprávne. Navyše, bez toho, že by to podstatnej časti jeho kolegov, ministrom či iným politikom príliš prekážalo," reagoval na prerušenie výkonu funkcie Harabinovi poslanec parlamentu Alojz Baránik (SaS).

Začatiu konania čelí taktiež Jankovská

Rezort spravodlivosti pripomenul, že podal tiež návrh na začatie disciplinárneho konania proti bývalej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej. Aj jej disciplinárny senát výkon funkcie pozastavil. V súvislosti s Jankovskou si ministerstvo spravodlivosti z Okresného súdu Trenčín vyžiadalo aj spisy týkajúce sa tzv. kauzy Fatima.

Disciplinárny návrh vyhotovilo ministerstvo aj v súvislosti so sudkyňou Zuzanou Maruniakovou. Návrh z dôvodu žiadosti orgánov činných v trestnom konaní, aby nebolo zmarené prípadné trestné konanie, zatiaľ nepodal. Ministerstvo taktiež pristúpilo k preverovaniu spisu Okresného súdu Košice II v kauze "Unipharma", v ktorej je zákonným sudcom predseda tohto súdu Adrián Pažúr.

Preverujú sa viaceré mená sudcov

Rezort tiež uviedol, že minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) zároveň prerušil výkon funkcie sudcu Davidovi Lindtnerovi na vlastnú žiadosť od 1. novembra, ešte predtým sa vzdal aj funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III. Ďalšia sudkyňa Miriam Repáková sa podľa rezortu listom zo dňa 13. novembra vzdala funkcie sudcu, pričom ešte v júli 2018 na ňu podal minister spravodlivosti návrh na začatie disciplinárneho konania z dôvodu, že v kauze Technopol rozhodla rozsudkom pre zmeškanie, hoci predmet konania to neumožňoval.

Podľa Gála preverujú aj spisy súvisiace s inými sudcami ako s tými z Threemy. "Netýka sa to len Mariana K. Takýchto väzieb je aj na vidieku viac, ako by sa to dalo akceptovať," uviedol minulý týždeň minister. Marian K. čelí obžalobe pre objednávku vraždy novinára Jána Kuciaka, vo väzbe je za údajné falšovanie zmeniek TV Markíza a marenie spravodlivosti. Obžalobe čelí tiež v kauze Gatex za porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku.