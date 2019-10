FOTO Kniha náboženstva spôsobila rozruch: Kritické ohlasy od politikov a rozdielné názory

BRATISLAVA - Kniha náboženstva, ktorá rozvírila horúce debaty je v súčasnosti jedným z hlavných predmetov rozhovorov na sociálnej sieti. Texty v nej pobúrili viacerých politikov, no nájdu sa aj takí, ktorí proti nej priamo neprotestujú. Na tento kolotoč názorov pritom stačila len fotka jedinej strany tejto učebnice.

O jej znení ako prvá informovala satirická stránka Zolko na sociálnej sieti. Podľa učebnice je opakom kultúry života kultúra smrti, pričom tieto dve paralely sú v tabuľke charakterizované cez odrážky. Kým kultúra života podľa učebnice hlása prijatie deti vtedy a tak, ako prídu, zaručuje nenarodenému právo na život či postihnutým rozvíjať svoje schopnosti, kultúra smrti je podľa učebnice šírenie potratov, podporovanie antikoncepčného správania či umelého oplodňovania.

Na učebnice išli tisíce eur

Za takéto učebnice malo zaplatiť ministerstvo školstva viac ako 45-tisíc eur, celkový náklad tohto vydania je takmer 10-tisíc kusov. Ministerstvo pre Denník N uviedlo, že v podstate nemá možnosť ovplyvňovať, čo sa v knihách určených na hodiny náboženstva píše. Nevyberá autora knihy, ani jej recenzentov a nevstupuje ani do ich obsahu. Ministerstvo je totiž viazané takzvanou Vatikánskou zmluvou. Výberové konanie na autora učebnice pritom vyhlasuje Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

„Keďže všetky školské učebnice musia spĺňať kvalitatívne kritériá, je prirodzené, že učebnice určené na vyučovanie katolíckeho náboženstva podliehajú recenzii katolíckej cirkvi,“ povedal hovorca KBS Martin Kramara.

Rodičia sa môžu rozhodnúť

Rezort školstva zase argumentuje tým, že rodičia majú možnosť výberu. „Predpokladáme, že ak sa rodič rozhodne, že jeho dieťa bude zapísané na vyučovanie náboženstva, vyznáva určité kresťanské hodnoty, ktoré reprezentuje Konferencia biskupov Slovenska. V prípade, ak rodič nesúhlasí so spôsobom, akým sú tieto kresťanské hodnoty prezentované v učebnici náboženstva, môže zapísať svoje dieťa na predmet etika,“ uzavrel rezort.

Názory z politického spektra

Ako prví z politických kruhov sa ku knihe ozvali liberáli zo Slobody a Solidarity. Konkrétne tak urobil podpredseda strany a timlíder hnutia pre školstvo Branislav Gröhling. Učinil tak na sociálnej sieti. "Nemali by sa uchýliť k šíreniu nezmyslov, rozoštvávaniu ľudí či hanlivému označovaniu iných názorov," začína Gröhling.

Branislav Gröhling tvrdí, že texty z učebnice sú hodné konšpiračného plátku

Zároveň si myslí, že podobné uvažovanie je hodné dezinformačných subjektov. "Povedať, že niekto zastáva akúsi „kultúru smrti“ je silná káva. Zabraňuje to akejkoľvek diskusii medzi veriacim a neveriacim človekom. Odhliadnem od toho, že bojovať naraz proti potratom aj antikoncepcii a nezdôrazniť pritom iné spôsoby ochrany pred nechceným tehotenstvom (aby sme sa tým potratom naozaj vyhli), je trochu protirečenie. Ale prilepiť k tomuto všetkému ešte aj rovnosť mužov a žien a označiť to za „kultúru smrti“ je hodné konšpiračného plátku," tvrdí Gröhling.

Ku kritike sa pridal aj člen mimoparllamentného zoskúpenia Progresívne Slovensko Ondrej Prostredník. "Obsah vyučovania náboženstva na verejných školách je v rukách cirkví. Zo súčasného právneho stavu vyplýva, že ak cirkev chcela zaradiť do osnov stať o „kultúre smrti“, ministerstvo školstva s k tomu mohlo vyjadriť hoc aj negatívne, ale do učebníc sa to napokon dostalo tak či onak," myslí si Prostredník.

"Toto je nezdravý vzťah štátu a cirkvi, ktorý umožňuje, aby cirkvi zneužívali právo výučby na verejných školách na šírenie fundamentalistickej teológie a démonizovali existujúce ľudskoprávne štandardy v našej spoločnosti," pokračuje Prostredník.

Hlina si statusy prečítal

Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina kritizuje zverejnené statusy o učebnici. "Branislav Gröhling je expertom SaS pre školstvo, tak ho vnímam už dlhodobo. Je namieste otázka ako expertne sa zaoberá školstvom, keď až teraz zistil, čo sa učí na náboženstve. Kurikulum, teda zjednodušene to, čo bude v týchto učebniciach, bolo schválené skoro presne pred deviatimi rokmi (28.10.2010). Deväťročné omeškanie reakcie liberálov považujem v dnešnej dynamickej dobe za naozaj vysoké. Čiže až teraz pred voľbami to začalo vadiť?" položil otázku Hlina.

Hlina pokračuje: "Ak majú páni Gröhling a Prostredník ambíciu ovplyvňovať učenie cirkvi, môžu to prípadne vyskúšať. Ak majú ambíciu ovplyvniť, čo sa bude alebo nebude učiť na hodinách náboženstva, majú teraz jedinečnú možnosť komunikovať citlivo s predstaviteľmi cirkvi, nakoľko v tomto období KPKC (Katolícke pedagogické a katechetické centrum) pripravuje nové kurikulum, ktoré by sa malo schvaľovať na budúci rok," tvrdí predseda KDH.