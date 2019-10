Prestížny zahraničný denník píše o Čaputovej: Naznačuje cestu z populistického bahna

WASHINGTON - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová svojim víťazstvom vo voľbách a pôsobením vo vrcholnej politike vo svojej krajine naznačuje možnú cestu von zo svetového populistického bahna. V utorok to napísala autorka stĺpčekov denníka The Washington Post Anne Applebaumová.

Spojené štáty sú teraz podľa autorky v temnom období pre ľudí, ktorým ide o vládu práva a o budúcnosť demokracie v tejto krajine. Americký prezident otvorene porušuje zákony aj zásady slušnosti. Akým ale jazykom, akou politickou kampaňou poraziť jeho zarytých stúpencov?

Príkladom je pre Applebaumovou Čaputová, ktorej krajina bola v podobne temnej chvíli vo februári 2018. Slovensko viedla populistická vláda spojená s korupciou a organizovaným zločinom. Toto spojenie sa snažil odhaliť investigatívny novinár Ján Kuciak, ktorý bol brutálne zavraždený aj so svojou snúbenicou.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Odpoveďou na to, ako by bolo možné zvíťaziť nad slovenskou vládnucou stranou, sa stala málo známa ekologická právnička a stúpenkyňa liberálnej demokracie Čaputová. V marci 2018 vstúpila do prezidentských volieb ako kandidátka malej mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko a za rok v nich zvíťazila.

Čaputová v diskusiách dáva prednosť "používanie sloganov, ktoré zjednocujú", nie argumentácii "bojujte a mobilizujte svojich stúpencov". Applebaumová oceňuje predovšetkým "zvláštnu formu sebadisciplíny" slovenskej prezidentky, "jej odmietanie nechať sa nahnevať či vyprovokovať". To by podľa nej potrebovali ostatní politici, ktorí sa dnes sústredia na "invektívy a falošné obviňovania".

Zuzana Čaputová Zdroj: SITA/Kancelária prezidentky SR

"Ak nič iné, úspech Čaputovej dáva nádej, že aj keď sa zdá, že politika je vo svojej najtemnejšie a najnebezpečnejšej podobe, nový politický projekt, ktorý si predtým nikto nedokázal predstaviť, môže u verejnosti získať ohlas," napísala Applebaumová.