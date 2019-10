Predvolebné manévre v ĽSNS: Koniec kotlebovského Moru a Mazurekov výsmech Slovákom

Opozičná ĽSNS dohodla na "ukončení spolupráce" s poslancom Národnej rady (NR) SR Jánom Morom. Na podrobnosti sme sa spýtali aj poslanca Martina Beluského. "Nie my nechceme mať pána Moru na kandidátke, ale on už nechce kandidovať, pretože už nechce byť politicky aktívny. Samozrejme naše návrhy podporovať bude, pretože sú v prospech občanov SR a nie oligarchov," spresnil Beluský.

Poslanec Mora v roku 2016 pri skladaní sľubu Zdroj: TASR - Michal Svítok

"Po dlhodobejších ideologických a názorových nezhodách vedenia strany s poslancom NR SR Jánom Morom sme sa dohodli na ukončení spolupráce," uviedol Beluský a dodal, že mu zároveň odporučili, aby vystúpil z poslaneckého klubu ĽSNS. V poslaneckom klube ĽSNS by tak po jeho odchode zostalo 11 poslancov. Poslanecký klub ĽSNS mal na začiatku volebného obdobia pôvodne 14 poslancov. V novembri minulého roku Kotlebov klub opustil Juraj Kolesár. Strana ho následne vyzvala, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. V parlamente ostal pôsobiť ako nezaradený poslanec.

Kotlebovci už o jedného poslanca prišli

Kotlebovci sa už musia vyrovnať aj s odsúdením poslanca Milana Mazureka za hanlivé výroky voči menšinám. Na jeho miesto sa posadil náhradník z ďalšieho miesta kandidátky ĽSNS Milan Špánik. Ten však medzičasom otočil a z hnutia odišiel, a tak pôsobí ako nezávislý poslanec.

Milan Špánik, ktorý nahradil Mazureka v poslaneckej lavici Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Mazurek sa mimo parlamentu dlho nezdržal

Známy súdny proces, ktorý prebehol začiatkom septembra sa skončil neúspechom poslanca Mazureka a za svoje výroky v rozhlasovom vysielaní mu súd určil pokutu a zároveň prišiel o poslanecký mandát. Pokuta predstavovala 10-tisíc eur.

Marian Kotleba a Milan Mazurek na Najvyššom súde Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Podľa portálu Aktuality.sk sa ale poslanec má vrátiť do parlamentu a to nie len tak. Do poslaneckej lavice si však síce nesadne, no bude robiť asistenta Mariánovi Chmelárovi, ktorý v parlamente nahradil Milana Uhríka. Ten sa pred časom po eurovoľbách ocitol v Bruseli ako europoslanec. Keďže Mazurek mesačne teraz zarobí asi 2700 eur, do konca volebného obdobia to predstavuje asi 13680 eur. Má však nárok aj na odstupné vo výške dvoch poslaneckých platov, a tak pre neho pokuta súdu asi nebude predstavovať veľký problém.

September v znamení zmien

Podľa najnovšieho výpisu zo živnostenského registra sa Milan Mazurek rozhodol pristúpiť k viacerým zmenám. Obchodné meno uvádza ako Milan Mazurek - obeť pravdy. Zároveň si od 11. septembra zaregistroval predmety podnikania ako kúpu tovaru na účely predaja, sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, vydavateľskú činnosť či poskytovanie služieb osobného charakteru a mnohé ďalšie.

Zdroj: zrsr.sk

Problémy Mizíkovho advokáta

Podnetom advokáta Františka Polák., ktorý je obvinený z extrémistických trestných činov, sa zaoberá Generálna prokuratúra (GP) SR. "Vec je v štádiu prípravného konania. Na základe podnetu obvineného na zrušenie rozhodnutia prokurátora a vyšetrovateľa o vznesení obvinenia bol predložený spisový materiál v polovici septembra na GP SR," uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.

Stanislav Mizík z ĽSNS, ktorého advokátom bol práve František Polák Zdroj: TASR/Michal Svítok

"Návrhom obvineného sa zaoberá GP SR. O návrhu bude rozhodnuté v zákonnej lehote" informovala hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. Advokát František Polák nie je vo väzbe. Rozhodol o tom v lete senát Najvyššieho súdu (NS) SR na svojom neverejnom zasadnutí, keď nezistil dôvody väzby. Konkrétne, obavu z možného ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti.

Pôvodne Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) koncom mája rozhodol o vzatí do väzby obvineného Františka Poláka, ktorého polícia obvinila po akcii "Plukovník" a ktorá sa uskutočnila pár dní predtým. "Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil muža z trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd a z prechovávania a rozširovania extrémistických materiálov," uviedla v máji polícia.

U Poláka v dome sa našli rôzne predmety extrémistického charakteru Zdroj: Polícia SR

Následne predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Tomáš Borec pozastavil výkon advokácie Františkovi Polákovi Obvinený bol totiž vzatý do väzby, čo je podľa zákona o advokácii dôvodom pozastavenia advokácie povinne, bez možnosti úvahy. František Polák podľa medializovaných informácií v minulosti zastupoval ako obhajca v trestných veciach napríklad na doživotný trest odňatia slobody odsúdeného banskobystrického bosa Mikuláša Černáka či poslanca za ĽSNS Stanislava Mizíka. U právnika mali počas spomínanej policajnej razie nájsť viacero predmetov s fašistickou symbolikou. Okrem toho sa advokát mal nechať vyfotiť v nacistickej uniforme.