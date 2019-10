Sulík predstavil ďalšie mená na svojej kandidátke: VIDEO Za poriadok v strane ručím

Líder SaS Richard Sulík predstavil nové tváre na jeho návrhu kandidátky strany do volieb. Sú medzi nimi riaditeľka odboru miestnej štátnej správy na ministerstve vnútra a zakladateľka združenia Dobrý úradník Monika Filipová, bývalý vyšetrovateľ NAKA Pavol Milan, Zuzana Šubová a Jozef Drahovský.

VIDEO Richard Sulík predstavuje ďalšie mená kandidátky

„SaS sa zo svojich chýb dávno poučila, vieme si spraviť poriadok a ja ako predseda za tento poriadok ručím,“ povedal s tým, že po voľbách nepôjdu do vlády so Smerom, SNS či ĽSNS. Dodal, že strana je otvorená komunikácii s ostatnými subjektmi, aby mohli po voľbách vytvoriť vhodnú vládu. O hlasy voličov sa bude SaS vo voľbách uchádzať so silnou kandidačnou listinou. „Budú tam rôzne osobnosti z rôznych oblastí politického či spoločenského života,“ skonštatoval.

Nové tváre na Sulíkovej kandidátke

Filipová povedala, že do odborného tímu SaS prichádza s cieľom využiť svoje odborné a profesionálne skúsenosti v oblasti presadzovania zmien vo verejnej správe. Zdôraznila napríklad opatrenia v oblasti samospráv, chce ich odbremeniť a nastaviť ich lepšie financovanie, či rozdeľovanie kompetencií, ako aj zníženie byrokracie. To podľa nej môže prispieť aj k posilneniu dôvery občanov v štát.

Medzi novými tvárami na jeho návrhu sú aj bývalá úradníčka na ministerstve pôdohospodárstva Zuzana Šubová, ktorá pôsobila v minulosti v strane Spolu. Sulík predstavil Jozefa Drahovského, ktorý pôsobí ako analytik v oblasti dopravy a cestnej premávky a získal aj novinársku cenu. Štyria ľudia, ktorých Sulík v stredu predstavil, nie sú zatiaľ členmi strany.

Tvorenie kandidátky mi robilo radosť

Líder liberálov v pondelok povedal, že zostavovanie tejto kandidátky mu robilo veľkú radosť. „Kandidátku som tvoril tak, aby boli pri každom kandidátovi splnené dve podmienky - musí to byť človek, za ktorého dám ruku do ohňa a musí to byť kandidát, ktorý prispeje k tomu, že poslanecký klub SaS bude po voľbách stabilný,“ povedal Sulík.

Desiatkou je Václav Mika

Po dlhom tichu predstavil prvých pätnásť mien. Jednotkou je Richard Sulík, dvojkou Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá prišla na tlačovku z Bruselu. Momentálne pôsobí ako europoslankyňa. Nicholsonová uviedla, že ak získa silnejší mandát, vráti sa na Slovensko. Tretie miesto je zatiaľ neobsadené. Sulík uviedol, že verí, že sa k nemu pridá Jana Kiššová, ktorá však ponuku odmietla. Nechce byť na kandidátke, kde podľa jej slov chýbajú „kľúčoví SaS-kári“, ako sú Ľubomír Galko či Jozef Rajtár.

Za prvými troma miestami nasledujú Branislav Gröhling, Alojz Baránik, Janka Cigániková, Peter Cmorej, Karol Galek, Martin Klus, Václav Mika, Juraj Droba, Jarmila Halgašová, Anna Zemanová, Peter Osuský a na pätnástom mieste je Ondrej Dostál.

Nominačný kongres

Návrhy kandidátok budú členovia strany schvaľovať na sobotňajšom (5. 10.) nominačnom Kongrese strany. Na Sulíkovej kandidátke nie sú členovia platformy Demokratické jadro SaS Ľubomír Galko, Jozef Rajtár či Natália Blahová. Členovia platformy so Sulíkovým návrhom nesúhlasia. Na sneme plánuje predstaviť svoj návrh, docieliť chcú kompromis. Tvrdia, že v strane musia byť aj členovia, ktorí prinášajú objektívnu kritiku.