Dôchodcovia zaplavili svet! FOTO Čaputová, Kiska a Fico v sedemdesiatke, to musíte vidieť!

BRATISLAVA - Svet momentálne šalie z aktuálnych fotografií, ktoré dokážu pomocou biometrických údajov z človeka spraviť starca v priebehu niekoľkých sekúnd. Známe osobnosti z celého sveta už zvečnili svoje "staršie podoby" na sociálnych sieťach a webových portáloch. My sme sa z tohto hľadiska pozreli na našich politických predstaviteľov.

Technológie idú neustále dopredu a dnešné vymoženosti, ktoré pracujú za asistencie umelej inteligencie, dokážu naozaj zázraky, ktoré sme si pred niekoľkými rokmi ani nedokázali predstaviť. Populárna mobilná aplikácia FaceApp v týchto dňoch zažíva doslova boom v oblasti filtra, ktorý pridáva ľubovoľnej ľudskej tvári niekoľko desiatok rokov navyše. Zaujalo nás však, ako bude aplikácia reagovať na našich politikov a boli sme naozaj unesení.

Michal Truban

Predsedovi a momentálne aj volebnému lídrovi koalície PS-Spolu program pridal pár vrások na čele a jeho bradu sfarbil do šedivého tónu. Je otázne, ako by v tejto podobe predseda Progresívneho Slovenska využil šarm vo svoj prospech.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian, FaceApp

​Andrej Kiska

Najviac nás asi prekvapila staršia verzia bývalého prezidenta a momentálneho člena novovznikajúcej strany Za ľudí Andrej Kiska. Toho aplikácia ho doslova prerobila na akúsi slovenskú verziu bývalého sovietskeho prezidenta Michaila Gorbačova.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer, FaceApp

​Peter Pellegrini

Roky aplikácia pridala aj súčasnému predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu. Ten sa medzičasom umiestnil na 12. mieste najsexi politikov sveta. Ktovie, ako by to dopadlo, keby sa v tomto rebríčku uchádzal o nejaké to miesto v pokročilom veku...

Zdroj: TASR – Jakub Kotian, FaceApp

​Robert Fico

Bývalý premiér a šéf Smeru Robert Fico sa v našom výbere ocitol tiež. Jeho staršia verzia je podstatne odlišná od tej súčasnej. Predseda vládnej strany nie je v staršej verzii síce bez vlasov, no je úplne šedivý. Virtuálna budúcnosť nebola skúpa ani na vrásky, ktoré mu na tvári uštedrila.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar, FaceApp

​Andrej Danko

Aktuálny predseda Národnej rady SR Andrej Danko prešiel filtrom starnutia podobne ako Robert Fico. Na hlave má už tiež šediny a tvár mu zdobí veľké množstvo vrások.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian, FaceApp

Zuzana Čaputová

Softvér potrápil aj tvár súčasnej a novej hlavy štátu Zuzany Čaputovej. V tomto prípade bola aplikácia nekompromisná. Pribúdajúci vek odhalil vrásky na tvári a krku.

Zdroj: TASR - Martin Baumann, FaceApp

​Andrea Kalavská

Tvár ministerky zdravotníctva po niekoľkých rokoch virtuálneho starnutia tiež prešla podstatnou zmenou. Výrazne schudla v tvári a stopy času v podobe vrások tu tiež nie sú veľkým prekvapením.

Zdroj: TASR - Martin Baumann, FaceApp

​Igor Matovič

Starnutie u predsedu Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti je priam neuveriteľné. Staršia verzia Igora Matoviča sa jemne ponáša na známeho slovenského herca Ivana Romančíka. Avšak u predsedu OĽaNO sa prejavila aj menšia strata vlasov, čo býva po rokoch v politike viac ako bežné.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian, FaceApp

​Denisa Saková

Čas sa pod vplyvom technologického starnutia podpísal aj na ministerke vnútra. Denise Sakovej sa síce nezmenil účes ani farba vlasov, ale výrazne jej pribudlo množstvo vrások na tvári.

Zdroj: TASR - Martin Baumann, FaceApp

Béla Bugár

Najviac sme boli prekvapení zo staršej verzie lídra Most-Híd Bélu Bugára. Jeho staršia verzia sa najskôr ponáša na akéhosi vyslúžilého generála na dôchodku, ktorý toho už skutočne veľa zažil, no životný elán má stále v očiach.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian, FaceApp

​Robert Kaliňák

Výber sme zakončili bývalým ministrom vnútra Roberta Kaliňáka za stranu Smer. Aplikácia jeho známe dlhšie vlasy premenila na šedivé a rovnaký osud postihol aj porast na brade. S vráskami to systém neprehnal, no zvýraznil ich skôr v oblasti pri ústach podpredsedu vládneho subjektu.