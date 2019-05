Kontroverzný sudca z Kiskovej kauzy mieri do Bruselu: EÚ sa zruší aj sama, treba ju reformovať

BRATISLAVA - Prezidenta Andreja Kisku poslal do Izraela a teraz mieri do Bruselu. Bývalého sudcu Miroslava Radačovského, ktorý kandidoval za ĽSNS, zvolili do občania do europarlamentu v minulotýždňových voľbách. Podľa jeho slov ešte ani nezasadli do lavíc a už sa zástupcovia urážajú. Kontroverzný sudca sa bude snažiť vyjsť so všetkými poslancami. V Kiskovej kauze podľa neho rozhodol spravodlivo a mnohí ho považujú za hrdinu. S ĽSNS má toho dosť spoločného.

Miroslav Radačovský sa ešte ako sudca zviditeľnil výrokom na adresu prezidenta Andreja Kisku. Po rozhodnutí v ostro sledovanom pozemkovom spore uviedol, že by sa na jeho mieste vzdal funkcie a odišiel do inej krajiny. Po medializácii sa rozhodol začiatkom januára odísť z funkcie. Ostal však v politike a za stranu ĽSNS sa dostal do europarlamentu. Podľa jeho slov sa bude snažiť vychádzať s každým. Na naše otázky, či nepovažuje jeho minulosť za problém, neodpovedal.

Neurážajte, prosím, mojich voličov

Po jeho zvolení sa poďakoval voličom a vyzval poslancov, aby sa neurážali. „Ešte sme ani nezasadli do poslaneckých lavíc a už poniektorí z nás, zástupcov Slovenska, sa navzájom urážajú, dehonestujú, ba dokonca používajú výrazy "nepodáme Vám ruku", "nikto Vám ruku nepodá", "ste tu zbytočne zvolení", nikto s Vami ani rozprávať nebude", "nepôjdeme s Vami na obed",“ napísal po voľbách na sociálnej sieti.

Zdroj: SITA/Jakub Julény ​

Podľa neho to nie je v záujme Slovenska. „Nehnevajte sa, urážate a dehonestujete tých, ktorí aj mne dali svoj hlas. Môžeme mať rôzne názory na dielčie problémy, ale vždy musíme mať spoločný záujem na tom, aby naša vlasť Slovensko, bola suverénnym národným štátom v rámci EÚ,“ uviedol s tým, že v zahraničí nemôžeme vyzerať ako rozhádaná nenávistná skupina ľudí, pretože to nie je v záujme Slovenska. „Ja osobne urobím všetko pre to, aby sme na ten obed išli spoločne, aby sme si podávali ruky a to s každým europoslancom a spoločne riešili problémy vo vzájomnej úcte tak.“

EÚ treba zreformovať

Bývalý sudca oslovil takmer 43-tisíc voličov. Tak ako doteraz chce slúžiť občanom Slovenskej republiky a zastupovať ich záujmy. „EÚ je projekt, ktorý treba určitým spôsobom zreformovať, nie zrušiť. V prípade, že sa to nepodarí, zruší sa aj sama,“ uviedol Radačovský s tým, že je záujem, aby štáty kooperovali. Obaja zvolení poslanci za ĽSNS prezentovali dobrú jazykovú vybavenosť na svoje pôsobenie v europarlamente.

Zdroj: TASR - Adriána Hudecová

Za hrdinu sa nepovažujem

Vo svojom oficiálnom profile sa predstavil svojim v tom čase budúcim voličom. Na adresu jeho vyjadrení o Kiskovi uviedol, že ho mnohí považujú za hrdinu. „Tým, že som rozhodol v neprospech prezidenta SR a došlo vďaka tomu k ďalším zisteniam protiprávneho konania tzv. pozemkovej mafie pod Tatrami, ma mnohí považovali a považujú priam za hrdinu. Avšak mnohí ma za to priam nenávidia, špinia, vyhrážali sa mi a vyhrážajú,“ napísal s tým, že sám sa hrdinom necíti byť. „Niekedy je mi trošku aj ľúto, že moje dlhoročné pôsobenie v justícii je vnímané len cez tento prípad,“ napísal.

Sympatie k ĽSNS

Radačovský sa netají ani svojím vzťahom k strane ĽSNS, za ktorú v eurovoľbách kandidoval. „Vzhľadom na to, že som silným odporcom vojnových konfliktov, rozdeľovanie Európy raketovými základňami na východnú a západnú, vzhľadom na silné slovenské a proslovanské cítenie, je mi na tejto strane sympatické, že ĽSNS ako jediná relevantná politická parlamentná strana presadzuje mier v Európe, odstránenie cudzích vojsk a raketových základní z územia Slovenska a vôbec z Európy, stiahnutie vojsk z ruských hraníc, teda demilitarizáciu Európy,“ napísal na adresu kontroverznej strany.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

Radačovský bol obžalovaný z nedovoleného držania zbraní a prechovávania drog

Sudca má však na konte viac prehreškov. Radačovského v roku 2012 žilinský súd oslobodil. Bol obžalovaný z nedovoleného ozbrojovania a prechovávania drog. Prípad sa ťahal viac než 12 rokov. Žilinský okresný súd trikrát rozhodol o vine obžalovaného, popradský sudca sa vždy odvolal. „K oslobodeniu obžalovaného došlo preto, lebo podľa presvedčenia krajského súdu skutky v konkrétnej situácii nie sú trestnými činmi. Rozhodnutie je právoplatné,“ povedala vtedy hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Záborská.

Radačovský sa cítil byť nevinný. Ako uviedol na pojednávaniach, nanajvýš sa mohol dopustiť trestného činu nadržiavania a neoznámenia trestného činu. Odmietol sa však vyjadriť, odkiaľ drogy aj nelegálnu zbraň získal. Priznal len, že to bolo v obytnom dome na Tokajskej ulici v Košiciach, kde bol vtedy ubytovaný jeho syn, študent právnickej fakulty.