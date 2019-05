Ak rodič nedá dieťa do škôlky, dostane vyše 300 eurovú pokutu: Opozícia s návrhom nesúhlasí

BRATISLAVA - Obec uloží pokutu do 331,50 eura zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý ohrozil jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbal starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Píše sa to v návrhu novely školského zákona, ktorým sa má zaviesť povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti. So samotným zavedením povinnej škôlky nesúhlasí opozícia, rodičia detí so zdravotným znevýhodnením či Slovenská komora učiteľov.

Podľa prezidenta komory učiteľov Vladimíra Crmomana zavedenie povinnej škôlky nebude pre zlepšenie vzdelávacích šancí všetkých detí, vrátane detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, postačujúce. Rodič alebo zákonný zástupca môže dostať pokutu v troch prípadoch. „Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku; ak dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku v materskej škole, neospravedlnene vynechá viac ako tri dni v mesiaci alebo ak dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole alebo v strednej škole, neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu.

Nezaradená poslankyňa NR SR a členka mimoparlamentnej strany Spolu Simona Petrík, naopak, navrhuje pokutu pre štát, ktorá sa má vyplatiť každému rodičovi, ktorého trojročné a staršie dieťa nezíska miesto v škôlke, a to minimálne vo výške rodičovského príspevku každý mesiac. „Vláda Smeru už dekádu zlyháva v zabezpečení základných služieb pre rodičov a ešte má tú drzosť ich pokutovať. Narýchlo a bez diskusie prijatý povinný predškolský ročník bez zriadenia dodatočných kapacít povedie k ďalšiemu zníženiu kapacít a k ešte horšej dostupnosti škôlok pre trojročné deti,“ uviedla Petrík.

Podľa poslanca NR SR a tímlídra strany Sloboda a Solidarita pre školstvo Branislava Gröhlinga má tento zákon medzery. „V škôlkach chýbajú miesta aj učiteľky, ako aj financovanie. V takej situácii nemôžeme pokutovať rodiča za to, že nedá dieťa do škôlky. Možno preto, lebo v blízkosti domova nie je škôlka, možno je tam škôlka, ktorá má naplnené kapacity. Výška pokuty je podľa mňa príliš vysoká,“ uviedol s tým, že štát chce dať rodičom povinnosť dať dieťa do škôlky, ale vôbec nevyriešil dostupnosť miest a financovanie škôlok. „Čiže v konečnom dôsledku vás štát núti dať dieťa do škôlky, v ktorej nemusí byť miesto. Považujem to za absurdné,“ dodal opozičný poslanec.

Parlament sa na aktuálnej 45. schôdzi zaoberá návrhom koaličných poslancov Evy Smolíkovej (SNS), Ľubomíra Petráka (Smer-SD) a Pétera Vörösa (Most-Híd) o zavedení povinnej škôlky pre všetky päťročné. Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole bude trvať jeden školský rok. Účinnosť návrhu novely zákona navrhujú na 1. septembra 2020. O návrhu budú poslanci hlasovať v utorok 21. mája.