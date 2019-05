Porušenie zákona pri výbere mýta bude lacnejšie: Zníži sa o najmenej o TÚTO sumu

Vyplýva to z novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, ktorú v piatok prijala Národná rada SR. Novelu s účinnosťou 1. júla 2019 pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Výška pokuty uloženej v správnom konaní sa zníži z 1 500 na 1 050 eur. Dôvodom je podľa rezortu dopravy určenie rovnakej výšky pokuty uloženej v rozkaznom konaní, ako je maximálna výška pokuty v blokovom konaní.

V prípade úhrady dvoch tretín z výšky pokuty do pätnástich dní od doručenia rozkazu by to bolo 700 eur, pokuta by sa považovala za uhradenú v plnej výške. Výška pokuty za správny delikt nesprávneho zadania počtu náprav do palubnej jednotky, ak tým vznikne nedoplatok mýta, sa zníži zo 480 na 180 eur. V prípade úhrady dvoch tretín z výšky pokuty do pätnástich dní od doručenia rozkazu by to bolo 120 eur.

"Cieľom je zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta, ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom,“ zdôvodnilo zníženie pokút ministerstvo dopravy a výstavby. Novela zároveň reaguje na potrebu úpravy elektromobilov v oblasti výberu mýta, a to tak, že tieto vozidlá budú zaradené do najekologickejšej (najnižšej) mýtnej sadzby.

"Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby aj vtedy, ak došlo k nedoplatku mýta, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 – II),“ uviedol rezort dopravy. Platiť to bude aj vtedy, ak v dokladoch vozidla absentuje emisná trieda.

Novela tiež vypúšťa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý zverejňuje Štatistický úrad SR. "Legislatívne upravovať každoročne sadzby mýta sa javí ako neprimerané, a to predovšetkým z toho dôvodu, že ide o nepatrné zvýšenie/zníženie jednotlivých sadzieb o stotiny eurocentov, pričom náklady na implementáciu zmien prevyšujú výnosy z výberu mýta aj v prípadoch, ak dochádza k zvýšeniu sadzieb,“ vysvetlilo ministerstvo dopravy. Mýtne sadzby môžu byť v budúcnosti valorizované, avšak len v prípade, ak to bude ekonomicky opodstatnené.