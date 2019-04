Podľa Nicholsonovej v SaS nie je nikto, kto by mal taký politický výtlak ako Sulík

BRATISLAVA – Momentálne sa v strane Sloboda a Solidarita (SaS) nenachádza nikto, kto by mal taký politický výtlak ako predseda SaS Richard Sulík.

Uviedla to v rozhovore podpredsedníčka NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová s tým, že predseda opozičnej SaS Sulík podľa prieskumov verejnej mienky vysoko prevýšil všetkých ostatných členov strany. „Momentálne sa v SaS nenachádza nikto, kto by mal taký politický výtlak ako Richard Sulík. A kým sa to nestane, kým neprídu voľby, kde niekto iný získa viac preferenčných hlasov ako Sulík, tak si myslím, že nie je čo riešiť,“ uzavrela Nicholsonová a dodala, že na zmenu lídra strany nie je dôvod.

Na otázku, či je Sulík polarizujúcim prvkom, dodala, že nepozná politika, ktorý by spájal. „Prezident krajiny je reprezentatívna funkcia, nedokáže ovplyvniť politiku. Ale lídri politických strán, každý jeden polarizuje a myslím si, že je to dôležité, aby bol ten človek zapamätateľný. Líder má ustáť nejakú súťaž,“ uviedla Nicholsonová.