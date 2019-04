Vallo predstavil detaily parkovacej politiky: Budúci rok si za druhé auto poriadne priplatíte

BRATISLAVA – Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa očakáva v druhej polovici roka 2020. Nemá platiť vo všetkých mestských častiach. Má sa to dotknúť pätiny áut v hlavnom meste. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, kde sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Počíta s tým návrh, ktorý vo štvrtok predstavilo vedenie Bratislavy.

Parkovacia politika je v Bratislave nevyhnutnosť. Na tom sa zhodujú dopravní odborníci, poslanci zastupiteľstva, starostovia aj verejnosť. Bratislava je jedno z posledných veľkých európskych miest, ktoré parkovaciu politiku ešte nemá. Zároveň v meste neustále rastie počet áut.

"Ulice nedokážeme nafúknuť, ani okamžite rádovo zvýšiť počet parkovacích miest. Preto je potrebné ich počet začať regulovať. Parkovacia politika je pre tento účel overeným a najúčinnejším nástrojom. Po mnohých rozhovoroch, analýzach, porovnaniach s inými mestami a diskusiách s poslancami a so starostami mestských častí predkladáme návrh parkovacej politiky, podľa ktorého bude rezidentská karta pre prvé auto v domácnosti stáť 49 eur a pre druhé auto 150 eur za rok," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Táto karta zabezpečí rezidentom parkovanie vo svojej rezidentskej zóne. Držiteľ karty získa k dispozícii aj 100 hodín voľného parkovania pre iné vozidlo vo vlastnej zóne, ktoré môže využiť napríklad pre rodinu, návštevu. Zároveň má 2 hodiny denne parkovania v ktorejkoľvek inej rezidentskej zóne Bratislavy, ktoré vie využiť, ak napríklad vezie dieťa do školy alebo na krúžky.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar ​

Nie je to daň za vozidlo

Rezidentské parkovanie nie je daň za vozidlo, ako to už používajú kritici takéhoto parkovania. Bude sa totiž týkať len tých zón a tých časov, v ktorých je reálne problém s parkovaním. "Napríklad v Petržalke v noci alebo vo štvrti 500 bytov cez deň. Nejde teda o plošné spoplatnenie parkovania. Zavedenie rezidentského parkovania bude postupné," povedal Vallo.

Spustenie prvých zón je možné očakávať v septembri 2020. Parkovacou politikou chce mesto dosiahnuť viacero vecí:

• Uľahčiť rezidentom parkovanie v okolí svojho bydliska.

•Znížiť počet mimobratislavských áut, ktoré denne dochádzajú do Bratislavy, keďže vstup do mesta spojený s tým, že nechajú auto na celý deň odparkované na ulici v meste sa stane tou najdrahšou alternatívou.

• Odľahčiť dopravu v meste (podľa porovnateľných prieskumov až 12% všetkých jázd v meste tvorí hľadanie parkovacieho miesta) a tým zlepšiť aj kvalitu života obyvateľov a znížiť emisie. Mesto sa zaviazalo do roku 2020 znížiť emisie CO2 o 20% a jedným z konkrétnych opatrení Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja je aj zavedenie parkovacej politiky

• Financie, ktoré mesto získa z parkovacej politiky, pôjdu do rozvoja novej dopravnej infraštruktúry, vrátane parkovacích domov v tých zónach, kde problém s parkovaním pretrvá. Na parkovacej politike nebude profitovať žiadna súkromná firma. Realizovať ju bude 100%-ná mestská organizácia a kontrolovať dodržiavanie pravidiel parkovania bude zabezpečovať mestská polícia.

„Uvedomujem si, že parkovacia politika je nepopulárna a veľmi ťažká téma a aj preto sa ju doteraz žiadnemu vedeniu Bratislavy nepodarilo prijať. Som pripravený s celým tímom mnoho hodín vysvetľovať všetky detaily parkovacej politiky. Musíme začať, inak nám problém dopravy prerastie cez hlavu. Do zavedenia rezidentského parkovania máme viac ako rok a budeme sa na to pripravovať a komunikovať, aby každý vedel, čo ho čaká a mohol sa zariadiť. Sme presvedčení, že pre dopravu a život v Bratislave je to najlepšie, čo sme mohli urobiť,“ uzatvoril primátor.