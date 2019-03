Danko vo Vatikáne: Pápežovi odovzdal tradičný dar, za TOTO Svätému otcovi poďakoval

„Bol to pre mňa neskutočne silný zážitok. Mal som možnosť svätému Otcovi poďakovať za všetku tú lásku a dobrotu, ktorú šíri. Pápežovi som venoval dar, ktorý je pre Slovensko veľmi typický – ručne vyrezávanú fujaru, ktorú používajú pastieri. Ako vieme, motív pastierstva je veľmi príznačný aj pre kresťanstvo, tak to tú symboliku daru ešte zvýraznilo,“ opísal svoje dojmy z osobnej audiencie Danko.

Táto pracovná návšteva sa uskutočnila v slovensko-českom zložení. Spolu s Andrejom Dankom pápež František prijal aj predsedu Poslaneckej snemovne ČR Radka Vondráčka. Spoločná návšteva sa uskutočnila z iniciatívy slovenskej strany pri príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila, ktorý je spolu so svojím bratom Metodom patrónom Európy. Bola výnimočná predovšetkým tým, že išlo o unikátnu audienciu – pápež totiž neprijíma predsedov parlamentov a nikdy v histórii sa zatiaľ nestalo, aby spoločne prijal predstaviteľov Slovenska a aj Česka.

Zdroj: TASR/Jaroslav Bublinec

Danko pozval hlavu katolíckej cirkvi na návštevu Slovenska. Ten pozvanie prijal s porozumením. K pozvaniu sa vyjadril aj bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. „Budeme sa veľmi intenzívne uchádzať o to, aby sme v najbližšim čase vedeli ponúknuť svätému Otcovi reálne termíny, kedy by sa tá cesta mohla uskutočniť. Čo by bolo aj pre pápeža zaujímavé, a čo by mohlo zvýšiť úspech našich snáh, by bolo zorganizovať spoločnú návštevu Slovenska a Česka.“ Pápež František počas prijatia požehnal aj obradné kalichy, ktoré budú slúžiť počas svätých omší v hradnej kaplnke zasvätenej Sedembolestnej Panne Márii.

Táto kaplnka bola na Bratislavskom hrade znovuotvorená vlani po viac ako 200 rokoch, z iniciatívy predsedu parlamentu Andreja Danka a z finančných darov poslaneckého klubu SNS. Na záver pracovnej návštevy Svätej stolice si predsedovia parlamentov uctili pamiatku položením vencov k pamätníkom Jana Palacha a Alexandra Dubčeka a aj zablahoželali emeritnému kardinálovi Jozefovi Tomkovi k jeho významnému životnému jubileu, k 95. narodeninám.