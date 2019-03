Úrad špeciálnej prokuratúry reaguje na slová Roberta Fica zo stredajšej tlačovej konferencie

Z uvedeného dôvodu spoločný vyšetrovací tím s Talianskou republikou mal k dispozícii všetky dôkazy súvisiace aj s touto drogovou trestnou činnosťou. Citácia, ktorá bola sprístupnená bývalému premiérovi Róbertovi Ficovi, je doslovným prekladom anglickej verzie, ktorá bola slovenským orgánom zaslaná príslušnými talianskymi orgánmi.

Na základe uzatvorenej Dohody o zriadení spoločného vyšetrovacieho tímu, v ktorej bol ako komunikačný jazyk dohodnutý jazyk anglický, preto poslali talianske orgány anglickú aj taliansku verziu v nasledovnom znení: Úrad špeciálnej prokuratúry poskytuje doslovné znenie oficiálneho stanoviska od príslušných talianskych orgánov, ktoré sa vecou zaoberali:

Regarding the existence of direct phone calls between Vadala Antonino, suspect in the penal case n. 1899/18 RGNR Mod. 44 and the former Premier of the Slovak Republic Mr. Robert Fico, we can state that no conversation dated in 2012 involving Vadala Antonino is present in the file above mentioned . This information is provided to the Judicial Slovak Authorities on the grounds and in the framework of the JIT still on going.

"In relazione alla richiesta formulata circa l’esistenza di telefonate dirette tra Vadalŕ Antonino, indagato nel procedimento penale n. 1899/18 RGNR Mod. 44 e l’ex Premier della Repubblica Slovacca, Sig. Robert Fico, possiamo, comunicare, senza alcun pregiudizio alle indagini in corso, a seguito degli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria delegata alle indagini, che nessuna conversazione telefonica, o di altro genere, del 2012 relativa all’indagato Vadalŕ Antonino č agli atti del procedimento penale in questione. Tale informazione viene fornita all’Autoritŕ Giudiziaria Slovacca in ragione della JIT che con tale Autoritŕ ha in corso questo Ufficio nell’ambito del procedimento n. 1899/18 RGNR Mod. 44DDA”