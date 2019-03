Fico oznámil, že mu došla trpezlivosť: Využijeme všetky prostriedky na boj s médiami

Povedal to na dnešnej tlačovej besede Fico s tým, že médiá neuvádzajú pravdu. „Nemám pred vami žiadny rešpekt, vôbec sa vás nebojím. Včera sme od médií očakávali, že pri tak podstatných veciach budú korektné. Žiaľ, opäť ste nás nesklamali a len ste potvrdili, že vo vašom záujme nie je hľadanie pravdy. Lebo vy pravdu máte, tú svoju vlastnú a inú pravdu neberiete,“ vyhlásil Fico.

Došla nám trpezlivosť

„Definitívne nám došla trpezlivosť. Spustili ste otvorenú vojnu proti Smeru-SD a my hodenú rukavicu zdvíhame zo zeme. Využijeme všetky legálne aj legitímne prostriedky na boj s médiami, až kým sa situácia nevráti do normálu,“ povedal Fico s tým, že média majú začať opäť nezávisle informovať a majú prestať robiť politiku a "pokúšať sa o pád tejto vlády". „Toto nie je vaša úloha,“ adresoval novinárom. Fico zároveň priblížil, že sa bude sústrediť na novelizáciu tlačového zákona. „Absurdity uverejňujete na dennej báze a fyzické a právnické osoby musia mať právo na odpoveď,“ uviedol a dodal, že rovnako je za návrh, aby sa zaviedla zodpovednosť vydavateľov za komentáre pod uverejnenými článkami.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Predložil som dôkaz, že telefonát nebol

Fico v stredu na tlačovej besede uviedol, že slovenská prokuratúra potvrdila, že telefonát Fica s Antoninom Vadalom, ktorý je v súčasnosti obvinený z drogovej trestnej činnosti v Taliansku, neexistuje. „Predložil som dôkaz, že žiadny telefonát medzi mnou a pánom Vadalom nebol,“ uviedol. Médiá podľa neho považujú oficiálnu odpoveď za nedostatočnú, pričom ju sprostredkovala špeciálna prokuratúra od talianskych orgánov.

Zároveň je podľa neho nehoráznosť, keď niektoré médiá v stredu uviedli, že prokurátor Juraj Novocký, ktorého odpoveď v stredu Fico citoval, poskytol túto odpoveď, lebo sá vraj uchádza o funkciu európskeho prokurátora. „Je nehorázne spájať s tým jeho kandidatúru,“ povedal Fico. „Spochybňujete prokurátora, ktorý v samotnom prípade zavraždeného novinára odviedol kus dobrej roboty,“ povedal. Fico vyzval novinárov, že ak majú nejaké dôkazy, nech ich predložia. „Ak niečo máte, tak to dajte von. Odviedol som všetku prácu za vás. Vám sa hodí, že sa šíri nejaká informácia o mojom telefonáte. Nevymýšľajte si jednu hovadinu za druhou,“ povedal.

Nahrávka neexistuje

Talianske bezpečnostné zložky v roku 2012 neodpočúvali Antonina Vadalu, a preto ani nedisponujú prepisom rozhovoru s Robertom Ficom. Opätovne tvrdí, že Vadalu nepoznal, nevolal s ním a žiada médiá, aby zverejnili dôkaz o údajnom telefonáte, ak ho majú. Trvá na tom, že neexistuje. Voči médiám mieni podnikať kroky, kým sa neprestanú snažiť o pád tejto vlády.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

„Taliansko v roku 2012, myslia sa tým všetky zložky, nevykonávalo žiadne odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky účastníckej stanice pána Vadalu, a preto ani nedisponuje údajným rozhovorom medzi ním a mojou osobou. Ak nikoho neodpočúvali v roku 2012 na území Talianska, nemôže existovať prepis rozhovoru, lebo žiadny nebol. Všetky bezpečnostné zložky vylúčili, že by Vadalu v roku 2012 odpočúvali. Dámy a páni, ak niečo máte, tak to dajte,“ vyhlásil Fico. Zároveň zopakoval, že pri vyšetrovaní vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa nepotvrdila talianska stopa.

Ficove reakcie sú nedôstojné

Reakcie Fica považuje člen Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI) a Tlačovo-digitálnej rady SR Pavol Múdry minimálne za nedôstojné pre politika. „Vyhrážať sa novinárom je skôr totalitná a nie demokratická praktika,“ povedal Múdry. Pýtal sa tiež, že kam smeruje krajina, ak Fico otvorene adresuje vyhrážky médiám. „On je predseda strany a nie predseda vlády a keď chce krajinu riadiť iným spôsobom, tak by to mal povedať,“ uviedol.

Múdry zároveň dodal, že ak Fico chce, aby sa mu novinári ospravedlnili, mal by uviesť konkrétne, kde urobili chybu. „Musí spomenúť konkrétne výroky a musí písomne požiadať redakciu podľa platného tlačového zákona. Požiadanie na tlačovke neplatí,“ povedal a podotkol, že ak Fico žiada ospravedlnenie, musí dokázať, že uverejnené výroky sú nepravdivé. Tak je postavený záklon. Múdry sa zároveň pýta novinárov, na čo na takéto tlačové besedy vôbec chodia.

Bašternákov byt nekúpi

Ak pôjde do dražby byt v komplexe Bonaparte, v ktorom býva predseda Smeru-SD Robert Fico, expremiér ho nekúpi. Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Byt má Ficovi prenajímať podnikateľ Ladislav Bašternák, ktorého minulý týždeň odsúdili v kauze neodvedenia dane a poistného na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody. Odpykať by si ho mal v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Verdikt je právoplatný a nie je možné sa voči nemu odvolať. Bašternákovi prepadá majetok v prospech štátu, keďže spôsobil škodu v značnom rozsahu.