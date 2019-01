Primátor Bratislavy rokoval so starostami okolitých obcí o dopravných uzáverách, hľadali riešenia

BRATISLAVA – Primátor Bratislavy Matúš Vallo sa v utorok (29.1.) stretol so starostami obcí v okolí hlavného mesta. Témou ich rokovania boli rozsiahle dopravné obmedzenia, ktoré v Bratislave nastanú od polovice februára. Zástupcovia samospráv hľadali riešenia, ako sa môžu obyvatelia okolitých obcí počas dopravných uzáver dostať do a z Bratislavy čo najrýchlejšie.

Najzásadnejšou zmenou pre MHD v čase dopravných obmedzení budú podľa hlavného mesta bus pruhy na Gagarinovej ulici smerom do aj von z mesta a obchádzková trasa ulice Mlynské nivy, ktorá bude smerovaná po Páričkovej ulici v obidvoch smeroch. "Vďaka tomu sa MHD v tomto čase stane najrýchlejším spôsobom prepravy vo všetkých kritických úsekoch v meste. Podobné opatrenia zároveň treba zabezpečiť aj v okolitých obciach, aby sa redukovalo zdržanie najmä verejnej dopravy ešte pred vjazdom do mesta," tvrdí magistrát.

Mesto upozorňuje, že dopravné zápchy nezačínajú v bratislavských Podunajských Biskupiciach, ale ďaleko pred nimi. Zmeniť návyky a viac využívať autobusy prímestskej dopravy, alebo aj vlaky, je podľa samospráv výzvou nielen pre dochádzajúcich do Bratislavy, ale aj pre štát, aby s organizáciou prímestskej autobusovej a vlakovej dopravy týmto obciam a aj Bratislave pomohol. "Ľudia sú ochotní verejnú dopravu využívať viac, bohužiaľ, bez jej priority aj mimo Bratislavy a bez výrazného posilnenia spojov, sa veľký pokrok čakať nedá," spresnilo mesto.

V okolí Bratislavy však pribudlo od 10. júna 2018 56 nových vlakových spojov, z toho na trase medzi hlavným mestom a Trnavou 27 a medzi Bratislavou a Sencom 29 vlakov. V rámci pravidelnej zmeny cestovných poriadkov ich zaradil do prevádzky štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Starostovia obcí navrhli ako možné opatrenie aj vytvorenie záchytných parkovísk či vytvorenie cyklotrás, ktoré by odbremenili osobnú či verejnú dopravu smerujúcu do Bratislavy. Magistrát chce zväčšiť o ďalších 100 miest kapacitu záchytného parkoviska pri cintoríne vo Vrakuni a zriadiť záchytné parkovisko na Baltskej ulici. Spolu by mali mať vyše 550 parkovacích miest a budú blízko zastávok MHD. Zo smeru Mosta pri Bratislave plánuje zriadiť mesto záchytné parkovisko pri železničnej zastávke Vrakuňa. Mesto zároveň hľadá ďalšie miesta, kde by mohlo záchytné parkoviská vybudovať. Na križovatke Uzbecká-Vrakunská nainštalujú inteligentné semafory, ktoré budú prednostne púšťať MHD. Na niektorých križovatkách chce mesto umiestniť aj krátke bus pruhy. Na dopravné obmedzenia v Bratislave sa pripravuje aj polícia.

Citeľné dopravné obmedzenia od polovice februára nastanú v Bratislave pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 (konkrétne pre prestavbu mimoúrovňovej križovatky Prievoz) a pre výstavbu podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy.